Javier Bardem habla como nunca de temas personales: de la depresión de Penélope a la homofobia de su padre

Javier Ángel Encinas Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 1969), más conocido como Javier Bardem, está de campaña, que diría un político. Tanto el gran actor español como su amigo Brad Pitt están 'on fire' concediendo entrevistas, sobre todo a medios norteamericanos, ante el inminente estreno de F1, la película que llega a las salas de cine el próximo viernes. Las promociones, en las grandes producciones, van a menudo incluidas en ls contratos o, directamente, afectan a los bolsillos de las granes estrellas porque están involucrados en la producción o se llevan un porcentaje de taquilla. De ahí que al ex de Angelina Jolie o al marido de Penélope Cruz estos días no les haya comido la lengua el gato como suele pasar a menudo.

Las reflexiones de Javier Bardem en The New York Times no solo hablan de su trabajo en F1: el hijo de PIlar Bardem habla de los grandes temas de la vida: el amor, la familia, la identidad, la política, el arte y la vulnerabilidad. En la entrevista entra en cuestiones íntimas y se abre no ya como actor sino como hombre, hijo, padre y marido y demuestra que si la ocasión lo merece, no tiene miedo de compartir los que siente.

Javier Bardem da su visión de la paternidad y reflexiones sobre la fama, el compromiso político y la salud mental, el ganador del Oscar por su memorable papel de Anton Chigurh en No hay País para Viejos (2007), y tres veces más nominado a la estatuilla, no ha dejado tema sin abordar. En plena promoción de F1: The Movie, su papel más reciente, Bardem demuestra que su intensidad no se limita a la pantalla. Bardem se encuentra en Atlanta grabando la adaptación televisiva de El Cabo del Miedo (maravillosas las dos versiones, tanto la de 1962, de J. Lee Thompson, con Robert Mitchum y Gregory Peck, como la de Scorsese de 1991 con Nick Nolte y Robert de Niro).

La depresión de Pe y su valentía: "No recuerdo cómo era mi vida antes de tener hijos"

En F1 interpreta a Rubén Cervantes, un ex piloto convertido en propietario de un equipo al borde del colapso, que apuesta por una última oportunidad de redención. "Es una historia de segundas oportunidades, pero también una historia de amor entre dos hombres", declara Bardem refiriéndose a su relación en pantalla con Brad Pitt. Pero Bardem habla de su familia. Casado con Penélope Cruz y padre de dos hijos, Leo y Luna, el actor reflexiona sobre lo que significó para él convertirse en padre: "No recuerdo cómo era mi vida antes de tener hijos", afirma. Para Bardem, ser padre fue un acto de amor y de creación, pero no exento de complejidades. Describe con notable sensibilidad, el difícil periodo de posparto que atravesó su esposa. "La depresión fue dura. Ella no sabía si podía compartirlo conmigo. Y yo, lamentablemente, no supe ver la magnitud del problema hasta después. Pero ella fue valiente. Muy valiente", expresó, en uno de los pasajes de la entrevista.

La homofobia de su padre

Hijo Pilar Bardem y criado por mujeres, Bardem confiesa que la relación con su padre fue complicada, marcada por distancias y desaprobaciones. Cuando en 1990 rodó Las edades de Lulú, la adaptación cinematográfica de Bigas Luna de la novela de Almudena Grandes, película que incluía escenas de sexo homosexual, su padre se alejó de él. "Se sintió avergonzado de mí", confiesa. No fue hasta su papel en Jamón Jamón, con Penélope Cruz, cuando aún no era su novia, con su papel "tradicionalmente masculino", cuando su padre se reconcilió con su carrera. La contradicción no ha pasado desapercibida para el actor, quien ahora examina su propia educación sentimental bajo una mirada crítica. "He sido parte de ese mundo masculino tóxico, aunque en casa no se toleraba. Esa fue mi verdadera educación."

Bardem no oculta su desdén por la cultura de la celebridad y las redes sociales. Reconoce las ventajas: "Consigues mesa cuando está todo lleno", pero también habla del coste que se paga por la fama. "La visibilidad te roba algo", dice. Y añade: "Por eso ves a artistas o directores que, cuando se hacen muy famosos, ya no conectan con lo que pasa fuera. Se encierran. Y eso se nota en su trabajo." En la zona norte de Madrid, donde reside con Pe y sus hijos cuando no está rodando fuera, vive con relativa tranquilidad, alejado del asedio de los paparazzi. Confiesa que odia los teléfonos móviles y las redes sociales.

"Hay que denunciar el sufrimiento de Gaza, alzar la voz. Saber que habrá consecuencias, pero hacerlo igual"

Bardem no rehúye los temas políticos. Comprometido con los derechos del pueblo palestino desde hace años, asegura que el sufrimiento en Gaza le ha afectado especialmente. "Hay que denunciar el sufrimiento de Gaza, alzar la voz. Saber que habrá consecuencias, pero hacerlo igual", reitera con firmeza en la entrevista. Reivindica el papel del artista como agente social: "Mi trabajo es una gran oportunidad, pero no es la única".

Una de las confesiones más personales llega al recordar cómo se reencontró con Penélope Cruz en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2007), por la que su hoy esposa se llevó un Oscar: "Sabíamos que el momento había llegado. Intentamos evitarlo, pero era inevitable." Pronto trabajarán juntos nuevamente en Bunker, un thriller escrito específicamente para ellos, de Florian Zeller, considerado el mejor dramaturgo francés y director de El Padre (2020), con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Bardem elogia a su esposa tanto como actriz como compañera: "Sabemos dónde parar. No estamos para herirnos, estamos para construir."

En un pasaje especialmente conmovedor, Bardem habla de la depresión que vivió a los 37 años tras una ruptura amorosa, justo antes de rodar No es país para viejos "Me sentía desconectado de la vida. Triste. No oscuro, pero muy triste." La interpretación del temible Anton Chigurh lo llevó a enfrentarse consigo mismo, y su compañero de reparto Josh Brolin fue fundamental para ayudarle a "abrir las cortinas y volver a ver la luz".