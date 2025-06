Brad Pitt reflexiona sobre sus errores personales mientras promociona su nueva película 'F1'

Con F1, Brad Pitt regresa al cine de acción en una historia ambientada en el mundo del automovilismo. Y lo hace con una nueva perspectiva vital, marcada por la resiliencia y el deseo de seguir adelante. Con un nuevo look y en plena campaña de promoción de la película, Brad Pitt ha reaparecido públicamente con una actitud serena y reflexiva. En una entrevista concedida al programa Entertainment Tonight, el actor, de 61 años, ha compartido algunas de las lecciones que le ha dejado la vida, sin eludir su historial personal, aunque sin hacer referencias directas a su exesposa, Angelina Jolie.

"No importa el error. Aprendes de ello y sigues adelante. Eso te lleva al siguiente éxito", afirmó el oscarizado actor durante la charla, en la que evitó entrar en polémicas, pero dejó entrever el camino de introspección que ha seguido en los últimos años.

Brad Pitt, que actualmente mantiene una relación estable con la diseñadora de joyas Inés de Ramón desde hace tres años, también subrayó la importancia de las relaciones personales auténticas en esta etapa de su vida. "A esta edad, veo lo importante que es estar con la gente que conoces, que amas y que te ama. Amigos, familia y nada más. Desde ahí, uno puede crear cosas. Es una ecuación bastante simple", dijo con convicción.

No es la primera vez que Pitt aborda públicamente sus errores del pasado. En mayo de 2017, el actor reconoció que su adicción al alcohol fue un factor determinante en el deterioro de su matrimonio con Jolie. "No recuerdo ni un solo día desde que terminé la universidad en el que no hubiera bebido algo", confesó entonces. Aunque logró abandonar muchos excesos tras formar una familia, su dependencia del alcohol persistió durante años, lo que afectó gravemente su relación con la actriz y sus seis hijos en común, con los que, según ha trascendido, apenas mantiene contacto en la actualidad.

Medio año antes de aquella confesión pública, Pitt había decidido dejar el alcohol de forma definitiva. "Pude superar mis problemas y reconducir mi vida", declaró entonces, en lo que él mismo calificó como un punto de inflexión.

Hace apenas dos semanas, el actor abordó por primera vez en la revista GQ el cierre legal de su divorcio, formalizado en diciembre de 2024 tras más de ocho años de disputas judiciales. "No creo que haya sido algo tan importante. Solo fue algo que se concretó legalmente", señaló con aparente distanciamiento.

Sobre la constante atención mediática que ha rodeado su vida, Pitt fue claro: "Mi vida personal siempre está en las noticias. Llevo 30 años en las noticias. O alguna versión de mi vida personal, pongámoslo así". Y aunque muchos ven en su trabajo una vía de escape, él matiza: "No lo veo de esa manera. Ha sido una molestia con la que siempre he tenido que lidiar, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer".