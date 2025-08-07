Ya hemos visto la segunda temporada de 'Miércoles', la serie que arrasa este verano en Netflix

La serie creada por Alfred Gough y Miles Millar, bajo la dirección estética y singular de Tim Burton, cuenta en esta entrega con el español Paco Cabezas (Carne de Neón) al frente de algunos capítulos.

Esta nueva entrega, dividida en dos partes, ha arrancado con fuerza y confirma que el fenómeno que comenzó en 2022 no fue fruto del azar. Jenna Ortega brilla como la carismática y lúgubre Miércoles Addams, en una temporada que combina misterio, humor oscuro y una profundización aún mayor en el universo Addams.

La primera parte de esta temporada arranca con un título cargado de ironía: Here We Woe Again. Miércoles regresa a la Academia Nevermore tras un verano desarrollando sus visiones proféticas y enfrentándose, nada menos, que a un asesino en serie. Pero al volver al colegio, la joven descubre que las cosas han cambiado. Un nuevo misterio envuelve al campus y, con él, secretos enterrados sobre Jericho y su relación con los marginados. Además, la historia se adentra en la compleja dinámica entre Miércoles y su madre, Morticia (una sólida Catherine Zeta-Jones), explorando el porqué de su constante fricción.

En estos primeros cuatro episodios, se amplía el mundo de los Addams. Pugsley, su hermano menor, ingresa a Nevermore intentando controlar sus incipientes poderes eléctricos. La presencia de Morticia como parte de la recaudación para un nuevo evento del colegio genera aún más tensión familiar. Y, como si no bastara con eso, Miércoles tiene que lidiar con la fama repentina que ganó tras salvar el colegio en la primera temporada, un acosador decidido y una visión inquietante que involucra a su mejor amiga y compañera de cuarto, Enid (Emma Myers).

Ortega continúa liderando la serie con una interpretación que equilibra a la perfección el sarcasmo, la vulnerabilidad y el desapego emocional. Su capacidad para hacer de Miércoles un personaje profundo y empático sin traicionar su esencia misántropa sigue siendo uno de los mayores aciertos de la serie.

Steve Buscemi (Boardwalk, El gran Lebowski) es uno de los nuevos fichajes y destaca

como el nuevo director de Nevermore, aportando una mezcla de autoridad ambigua y aire excéntrico que encaja con el tono de la serie. También destaca la incorporación de Grandmama Frump, interpretada por Joanna Lumley, que aporta una dosis de mística y humor macabro al relato.

La serie mantiene la estética inconfundible de Burton: colores apagados, escenarios góticos y detalles que construyen un mundo extraño y fascinante. Los guiños a la mitología Addams se entrelazan con nuevas capas narrativas que enriquecen el conjunto.

Uno de los puntos criticables de esta temporada es su innecesaria división. Percibimos esta primera parte como una historia incompleta, y aunque el final del episodio cuatro (If These Woes Could Talk) ofrece cierta tensión y revelaciones importantes, no justifica hacernos esperar un mes para continuar la trama.

La segunda temporada de Miércoles, a pesar de este tropiezo estructural, funciona: más oscura, más madura y más adictiva. Explora con acierto temas universales como la amistad, la relación madre-hija, la presión social y la búsqueda de identidad en la adolescencia, sin perder su humor ácido ni su magnetismo visual. Lo mejor está por llegar pero hay que esperar.