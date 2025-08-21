'Emily in Paris' vivirá la dolce vita en Italia: primeras imágenes de la quinta temporada y fecha de estreno

Netflix ha revelado la fecha de estreno de la quinta temporada de Emily in Paris para el próximo 18 de diciembre. Además, se han mostrado las primeras imágenes de la esperada quinta temporada de la serie protagonizada por Lily Collins (Cazadores de sombras: Ciudad de hueso, Los imprevistos del amor) que se desarrolla, en esta nueva entrega, en territorio italiano.

El creador de la popular serie, Darren Star, ha confesado en recientes declaraciones a Tudum.com que "esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. A caballo entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel". En los nuevos 10 episodios, Emily continúa con sus vacaciones italianas viviendo la dolce vita en Venecia sin dejar a un lado sus nuevas vivencias por la capital francesa.

Emily ahora está al frente de Agence Grateau en Roma y tiene que lidiar con nuevos retos tanto en el trabajo como en el amor, mientras se acostumbra a la vida en una nueva ciudad. Pero cuando parecía que todo iba viento en popa, una idea en la oficina se tuerce y acaba pasándole factura en lo personal y en lo profesional. En busca de un poco de calma, Emily se sumerge en su estilo de vida francés hasta que un gran secreto pone en jaque una de sus relaciones más importantes. Al conseguir afrontar los problemas de frente y con sinceridad, Emily consigue lazos más fuertes, mayores conexiones, más claridad y las ganas de abrirse a nuevas oportunidades.

Lily Collins (Emily Cooper) vuelve a protagonizar y producir la serie que completa su reparto con Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).

Creada, producida y con guion de Darren Star, Emily in Paris también ha contado con Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy, como productores ejecutivos, de la mano de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media.