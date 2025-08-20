Los hermanos Duffer, creadores de la serie 'Stranger Things', abandonan Netflix y fichan por Paramount

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, abandonan Netflix tras firmar un acuerdo de cuatro años con Paramount para desarrollar proyectos de cine y televisión. El desembarco de los Duffer en su nueva casa se hará efectivo en abril de 2026, cuando termina su contrato con Netflix.

"Estamos encantados de unirnos a la familia Paramount", declararon Matt y Ross Duffer en un comunicado. "Formar parte de esta misión no solo es emocionante, sino que es un sueño de toda la vida. Y hacerlo en un estudio con un legado tan histórico en Hollywood es un privilegio que no nos tomamos a la ligera. También nos entusiasma reunirnos con nuestros amigos Cindy [Holland] y Matt [Thunell], quienes fueron de los primeros en creer en nosotros y en un guioncito inusual que escribimos y que se convirtió en Stranger Things. Se arriesgaron con nosotros en 2015 y se arriesgan de nuevo; estamos deseando crear nuevas historias juntos".

Los Duffer se refieren en su comunicado a Cindy Holland y Matt Thunell, que antes trabajaban en Netflix y que ahora son la directora de streaming de Paramount y el presidente de Paramount Televisión, respectivamente. "He tenido el privilegio de conocer a Matt y Ross durante más de una década y he trabajado con ellos desde sus inicios hasta su merecido éxito mundial. Hemos sido testigos directos de su extraordinaria visión creativa y su excepcional talento narrativo", indica Holland, según recoge Variety. El acuerdo con los Duffer se produce después de la fusión de Paramount con Skydance, una alianza que busca, según su CEO, David Ellison, "ser la primera opción para cineastas y artistas que buscan un hogar creativo que defienda su trabajo y lo proyecte a nivel mundial".

Aunque abandonan Netflix, Matt y Ross Duffer han sido muy cariñosos en su despedida con esta plataforma, a la que seguirán ligados con Stranger Things, cuya última temporada llegará en noviembre, además de otras series derivadas y producciones que ya están encarriladas. "Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble", han dicho sobre esta compañía en la que, aseguran, han podido trabajar con "la libertad creativa y el apoyo que los artistas sueñan, pero que rara vez reciben". "Una década después, son parte de nuestra familia. Nos entusiasma seguir colaborando, no solo en el próximo estreno de Stranger Things 5, sino también en series que nos enorgullece producir, como Something Very Bad Is Going to Happen y The Boroughs. Y estamos deseando construir juntos el futuro de Stranger Things; hay muchas más historias que contar más allá de Hawkins, y estamos deseando compartirlas".