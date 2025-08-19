El esperado regreso de 'La Ruta' ya tiene fecha de estreno: la serie de Atresplayer vuelve desde Ibiza con tres fichajes

La Ruta, una de las mejores series que ha estrenado Atresplayer en los últimos años, prepara su inminente vuelta a la plataforma de Atresmedia con el lanzamiento de la segunda temporada. La Ruta. Vol. 2: Ibiza llegará al servicio de streaming el próximo mes de octubre, dos años después de la gran acogida que cosechó en 2023, cuando fue reconocida con el Premio Ondas y tres Premios Feroz, incluido el de mejor serie dramática.

En esta nueva temporada, La Ruta aborda otra etapa musical distinta un nuevo enclave: Ibiza. Desarrollada en dos líneas temporales, esta temporada pondrá en primer plano la herencia y lo que supone la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner, que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada. Los seis nuevos capítulos que se verán a partir de octubre han sido rodados en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En La Ruta. Vol. 2: Ibiza, Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista. Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Producida por Caballo Films, La Ruta. Vol. 2: Ibiza cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.