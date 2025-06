Crítica de 'A muerte' (Atresplayer): Verónica Echegui y Joan Amargós se salen en esta tierna comedia que radiografía la estupidez humana

La vida está llena de situaciones realmente patéticas donde sale a relucir la estupidez humana. Las relaciones sociales, amorosas o laborales son el mejor terreno de juego para escarbar en ese costumbrismo repleto de detalles surrealistas donde hombres y mujeres rozan, a menudo, lo bochornoso. Ahí es donde nos movemos todos y también donde juegan los protagonistas de A muerte, la nueva serie que Atresplayer estrena este domingo, una extraordinaria comedia dirigida por Dani de la Orden (Casa en llamas, Netflix) con un guion lleno de verdad y unos protagonistas (Verónica Echegui y Joan Amargós encabezan el reparto) que dan una auténtica lección de interpretación.

Técnicamente, A muerte es una comedia romántica, pero cuidado con coger el género con demasiada literalidad, porque sus siete capítulos -30 minutos cada uno- van más allá. La serie, que ya ha viajado fuera de nuestras fronteras porque se preestrenó en Apple TV+, es una radiografía del amor, del paso del tiempo, de las aspiraciones personales y, claro, del miedo a la muerte. La serie arranca cuando a Raúl, un hombre grisáceo con aire de funcionario ministerial, le deja su novia y descubre, casi al mismo tiempo, que tiene cáncer. Marta se cruza en su camino, pero ella representa todo lo contrario. Descarada, caótica, juguetona, imprevisible... No quiere ataduras en una vida que vive a todo trapo, hasta que descubre que está embarazada. Tenerlo o no es un dilema demasiado serio al que no le apetece enfrentarse.

Raúl y Marta se conocen en el momento menos adecuado de su vida, pero en el mejor sitio para hacer ese humor negro que sazona A muerte: un tanatorio. "La serie trata temas importantes de la vida y lo hace con arte, alegría, de forma muy irreverente y con mucha naturalidad", nos cuenta Verónica Echegui. Esos dos polos opuestos se van enamorando a pesar de que él oculta que está al borde de la muerte y ella mantiene en secreto una futura maternidad que no sabe cómo gestionar. Su relación crece sin querer, precisamente porque ninguno espera nada del otro, de la vida y tampoco de ellos mismos. Se comportan como son, sin impostura, con sus imperfecciones y vergüenzas. "¿Quién no es inconsciente, cobarde, mentiroso, irresponsable...? Son un reflejo de todos y la serie apela, precisamente, a esas sombras que todos tenemos", dice la actriz, espectacular en su papel y con una química mágica con Amargós que permitió que muchas de las mejores escenas fueran el resultado de la improvisación. "Hemos disfrutado mucho rodando y eso se transmite en pantalla. Hay mucha verdad en lo que se ve", explica el actor. "Dani nos lanzaba propuestas en el set y nosotros las recogíamos y respondíamos. Todo estaba muy vivo y muchas veces cambiábamos el texto sobre la marcha", añade Echegui.

A muerte es una serie extraordinaria con gente normal, problemas comunes y situaciones cotidianas. Una fotografía irónica pero muy tierna de nuestra forma de ser. Es divertida, emocionante y adictiva. Es una de las mejores series españolas del año.

Vídeo YouTube