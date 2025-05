Crítica de 'La viuda negra' (Netflix), el 'true crime' de Maje: un caso terrible que paralizó todo un país

Un suceso en pleno mes de agosto de 2017 acaparó la atención de todos los medios. En un aparcamiento de Valencia, apareció el cadáver de un hombre acuchillado siete veces. Una investigación a contrarreloj condujo hasta una sospechosa que nadie esperaba: Maje, una mujer, aparentemente dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año.

Pasó un tiempo hasta que se descubrió que el autor material de los hechos fue Salva, uno de los amantes que tenía Maje. Él fue condenado a 17 años de cárcel por asesinato y ella a 22 por agravante de parentesco. El suceso quemó horas y horas de televisión durante los meses siguientes, porque los programas explotaron todos los recovecos de un caso que reunía los ingredientes más llamativos de la crónica negra en torno a dos personajes con rasgos sobrecogedores.

La policía hizo una investigación a partir de las llamadas de teléfono de Maje, hasta que un error llevó a los agentes a descubrir la existencia, entre su red sentimental, de un individuo que no tenían bajo su radar. Era un hombre mayor que ella, casado y con familia, que fue quien ejecutó el crimen. Horas de suculentas grabaciones de llamadas de teléfono entre ella y él que fueron determinantes para cerrar el círculo. Así lo hicieron los investigadores y así lo ha hecho ahora el equipo de La viuda negra, la película de Netflix que narra este llamativo caso de la crónica negra patria (estreno, este viernes). Es uno de los estrenos que más expectación ha levantado en la plataforma, y sigue la estela de otros igualmente impactantes que se pueden ver en su catálogo, como las exitosas El cuerpo en llamas o El caso Asunta.

La protagonista de La viuda negra es Ivana Baquero, que calca a la retorcida protagonista de esta historia. A su lado está Tristán Ulloa, que interpreta al inquietante Salva, después de haber encarnado a Alfonso Basterra en El caso Asunta. Carmen Machi es la astuta investigadora que resolvió el crimen en tiempo récord, una policía de olfato envidiable que tenía claro que Maje escondía algo.

No hablaron con Maje ni con Salva

La viuda negra reproduce las piezas de un entramado repleto de detalles y relaciones personales que se multiplican por momentos. Los hechos son los que se recogen en la sentencia, pero el equipo se ha cubierto las espaldas con "asesoramiento legal" para evitar demandas. "Nos piden que tengamos tres fuentes para acreditar cada cosa que contamos en pantalla", explica Ramón Campos, responsable de la productora Bambú, a elEconomista.

Decidieron no hablar con los dos condenados. "Desde el principio tuvimos claro que no queríamos entrevistarlos ni recabar su opinión, porque sabíamos que nos iban a dar una versión edulcora o que nos iban a mentir", manifiesta Campos. Sí se pusieron en contacto con la familia de la víctima, "pero no quisieron hablar con nosotros". "Decidimos seguir con el proyecto pero no hacer daño", recuerda. "Teníamos claro que no queríamos enseñar la escena de la muerte ni el cadáver. No hacía falta; el asesinato estaba en la mirada de Salva".

