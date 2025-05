'Sirenas', la nueva serie de Julianne Moore en Netflix para quienes echen de menos 'The White Lotus'

El último trabajo de Julianne Moore fue La habitación de al lado de Pedro Almodóvar. El director manchego la eligió para hacer tándem con Tilda Swinton en su primera aventura en inglés. La actriz tiene una prolífica carrera en el cine y ha tocado la televisión de forma lateral, picoteando de vez en cuando con algunas apariciones casi episódicas. Recientemente, ha entrado de lleno en el universo del streaming como protagonista de la miniserie Mary & George (SkyShowtime) y ahora reaparece en las plataformas con Sirenas, otro proyecto corto, de solo cinco episodios, que ya está en Netflix.

Poder, dinero, deseo y secretos del pasado que vuelven caprichosamente al presente se mezclan en esta ficción entre la comedia y el drama. Un retrato satírico de la alta sociedad que puede ser la solución para todos aquellos que ya echen de menos The White Lotus.

La serie se desarrolla en un solo fin de semana en la lujosa mansión que la socialité Michaela Kell (Moore) posee en una isla privada. La protagonista tiene una extraña relación con una de sus empleadas, Simone (Milly Alcock, a quien recordamos como Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón). Alertada por la situación, la hermana de Simone (Meghann Fahy, popular tras su trabajo en la segunda etapa de The White Lotus), decide intervenir sin saber que está a punto de verse envuelta en un enfrentamiento con una rival más dura de lo que creía. Kevin Bacon también participa en la serie.

Esta nueva aventura de Julianne Moore es una buena oportunidad para repasar lo mejor de su filmografía que tienen las plataformas en sus catálogos. La actriz ganó el Oscar por Siempre Alice (Movistar Plus+ y Filmin) y fue candidata por Boogie Nights (Filmin), El fin del romance (Filmin), Lejos del cielo (Movistar Plus+) y Las horas (Movistar Plus+).

La vuelta de Nicole Kidman

Otra grande del cine, Nicole Kidman, vuelve este mismo fin de semana a la televisión. La actriz reabre la consulta de su terapia psicodélica en Nine Perfect Strangers, la serie que acaba de estrenar su segunda temporada en Prime Video. Están disponibles los dos primeros capítulos y cada semana habrá uno más, hasta el 3 de julio.

En esta segunda temporada, nueve desconocidos, diferentes a los de la primera, son invitados por la misteriosa gurú Masha Dmitrichenko (Kidman) a participar en un retiro de bienestar transformacional en los Alpes austriacos. A lo largo de una semana, Masha los llevará al borde del abismo para intentar curar a todos los implicados, incluida ella misma.

Nine Perfect Strangers ha tardado cuatro años en lanzar sus nuevos episodios, porque estrenó su primera temporada en 2021. La ficción llegó en ese momento con gran expectación, porque Kidman acababa de protagonizar dos series muy recomendables: Big Little Lies y The Undoing, que se puede ver en Max. Recientemente, la intérprete ha estrenado La pareja perfecta, disponible en Netflix.