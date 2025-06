Atresplayer estrenará 'El gran salto', la serie sobre Gervasio Deferr con Óscar Casas que llevaba meses paralizada

El gran salto, la serie sobre el atleta Gervasio Deferr, se estrenará "muy pronto" después de haber sido aplazada hace ocho meses tras salir a la luz una acusación de agresión sexual contra el deportista. Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia, ha retomado la promoción de esta ficción, cuyo lanzamiento quedó suspendido el pasado otoño a la vista de una información periodística contra el gimnasta por unos supuestos hechos ocurridos hace más de dos décadas que ya habían prescrito.

La cadena aplazó el estreno de El gran salto cuando tuvo el primer indicio de que el gimnasta español estaba salpicado por esta acusación. Según informó El País en aquel momento, la revelación se hizo pública a través del abogado que contactó con el periódico, en nombre de la presunta una víctima, sin identificar. El diario adelantó entonces que no era la única, sino que había al menos otras dos contra el bicampeón, si bien los supuestos delitos no habían sido denunciados en los tribunales porque estaban prescritos. Según fuentes conocedoras del caso, en los últimos ocho meses, desde que Atresmedia paralizó el estreno de la serie, no han aparecido nuevos testimonios, como se había anunciado, y tampoco ha habido novedades sobre esa denuncia que trascendió a finales de 2024 y que supuso la suspensión de la serie, una medida que Atresmedia tomó de manera preventiva.

El gran salto, producida por Diagonal, cuenta el ascenso a la gloria deportiva de Gervasio Deferr, bicampeón en gimnasia con dos oros olímpicos en Sydney 2000 y Atenas 2004, además de una plata en Pekín 2008. La serie, de cinco capítulos, también narra la caída a los infiernos del deportista por culpa de las adicciones a las drogas.

Óscar Casas interpreta al gimnasta a través de un trabajo de interpretación extraordinario que estuvo acompañado de un proceso de cambio físico muy llamativo que le permitió mimetizarse con la imagen que tenía el deportista en sus diferentes etapas.

