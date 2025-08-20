Explosivo tráiler de la cuarta temporada de 'The Morning Show': guerra total con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Marion Cotillard

Apple TV+ ha presentado el tráiler de la esperada cuarta temporada de The Morning Show, la serie protagonizada por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. La nueva tanda, de 10 episodios, se estrenará a nivel mundial el miércoles 17 de septiembre con el primer capítulo, seguido de nuevas entregas semanales hasta el 19 de noviembre.

La cuarta temporada de The Morning Show comienza en la primavera de 2024, casi dos años después de los sucesos de la tercera edición. Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción de la cadena de televisión debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado. En un mundo plagado de deepfakes, teorías de la conspiración y encubrimientos corporativos, nadie sabe en quién puede confiar.

La nueva temporada de The Morning Show incluye el fichaje de Marion Cotillard y Jeremy Irons, además de Aaron Pierre, William Jackson Harper y Boyd Holbrook. Aniston y Witherspoon son cabezas de cartel de un reparto que incluye a Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie y Jon Hamm.

La tercera temporada de The Morning Show recibió 16 nominaciones a los premios Emmy y obtuvo una victoria para Crudup por su actuación como Cory Ellison en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática. Crudup también ganó un Critics Choice Award por su interpretación de Ellison en la tercera temporada de la serie.

