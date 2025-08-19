Kristen Wiig y Laura Dern reabren 'Palm Royale' en Apple TV+: primeras imágenes de la segunda temporada

El club más exclusivo de Palm Beach reabre sus puertas. Apple TV+ ha lanzado las primeras imágenes de la segunda temporada de Palm Royale, la comedia nominada al Emmy que está protagonizada por las actrices Kristen Wiig y Laura Dern. La segunda temporada, de 10 episodios, se estrenará a nivel mundial el miércoles 12 de noviembre con el primer capítulo, seguido de nuevas entregas semanales hasta el 14 de enero de 2026.

El reparto de la primera temporada está de vuelta, incluyendo a Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy y Kaia Gerber. Palm Royale es una historia de perdedores que sigue a Maxine Dellacorte (Kristen Wiig) en su intento por hacerse un lugar en la alta sociedad de Palm Beach (Florida). Mientras Maxine intenta cruzar esa línea impermeable entre la gente de a pie y la 'gente bien' con una pregunta que la serie deja en el aire: ¿cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar para llegar a tener lo que otros tienen?

En la segunda temporada, Maxine se convierte en una paria social tras una escandalosa crisis pública. Tendrá que recurrir a sus profundas intuición y astucia para demostrar de una vez por todas no solo que este es su lugar, sino que podría tener lo que hace falta para manejar el cotarro. En el camino descubrirá verdades no contadas y finalmente comprenderá sobre qué está construida realmente Palm Beach: secretos, mentiras y algún que otro delito.

Ya disponible globalmente en Apple TV+, la primera temporada de Palm Royale recibió 11 nominaciones a los premios Emmy, incluidas las de mejor serie de comedia, mejor actriz principal en una serie de comedia (Kristen Wiig) y mejor actriz de reparto en una serie de comedia (Carol Burnett), y ganó el premio Emmy a la mejor tema principal. Palm Royale está escrita, producida y dirigida por Abe Sylvia para Aunt Sylvia's Moving Picture Company. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Dern y Jayme Lemons para Jaywalker Pictures, Kristen Wiig y Katie O'Connell Marsh.