Series para ver este fin de semana: 'Alien: planeta Tierra', 'Rebels' y 'En el barro'

Disney+ ya tiene en su catálogo los dos primeros capítulos de Alien: planeta Tierra, la serie que funciona como precuela de la película que dirigió Ridley Scott. Es el principal estreno de esta semana, pero los espectadores también pueden disfrutar de otros títulos, como Rebels (Filmin) y el drama carcelario argentino En el barro (Netflix).

'Alien: planeta Tierra', origen del clásico de Ridley Scott

Disney+. La franquicia cinematográfica se convierte en serie con esta precuela que está ambientada dos años antes de los hechos que se narran en Alien: el octavo pasajero, la cinta dirigida por Ridley Scott que protagonizó Sigourney Weaver. La ficción, encabezada ahora por Sydney Chandler, acaba de llegar con sus dos primeros capítulos -tiene ocho- y lanzará uno más cada semana, hasta el 24 de septiembre.

Vídeo YouTube

'Rebels', un caso real sobre la rebelión de los jóvenes

Filmin. Miniserie nórdica que cuenta la historia detrás de la demolición de la Casa de la Juventud de Copenhague en 2007. A través de cinco episodios de 30 minutos, la ficción recrea los violentos disturbios que se produjeron en Jagtvej 69, la ubicación donde se encontraba este centro cultural autogestionado, desde la perspectiva de los jóvenes activistas que defendían un edificio que se había convertido en un santuario social.

'En el barro', drama carcelario con mujeres empoderadas

Netflix. Durante su traslado a prisión, un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo penitenciario viven una situación muy crítica que las unirá para siempre. A partir de ese momento, se enfrentarán a la vida privadas de libertad, luchando contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel. Lo harán con la ayuda de las armas que cada una trae de su historia personal.

Vídeo YouTube