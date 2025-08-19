La calidad del vino en España llama la atención del chef británico Gordon Ramsay y sorprende al señalar esta región del norte (no es La Rioja): "Está en otra liga"

Es frecuente que se tire un poco de producto nacional a la hora de hablar de calidad, es inevitable. La gastronomía de España es una de las mejores del mundo y hay platos que ya se han consagrado como un referente internacional. Sin embargo, en cuanto a bodegas se refiere la cosa está algo más reñida.

Desde siempre el vino francés ha sido uno de los que ha tenido mayor renombre y pocos son los que se pueden comparar con sus mejores casas. No hace falta ser un sumiller para saber a quién le pertenece el top uno, pero cuando se habla del siguiente en la lista la cosa es algo distinta.

Un vino más allá

En una entrevista con el medio Esquire el chef británico Gordon Ramsay, experto gastronómico con 17 estrellas Michelin, habló de este producto como pequeñas joyas que bien escogidos pueden ser el acompañamiento perfecto para una buena comida.

Va más allá del, aunque único, típico vino de Jerez. El pasado año ya se lo pudo ver junto con su mujer y la pareja formada por David y Victoria Beckham en la escapada más castiza a Valladolid para disfrutar de una buena comida acompañada de un buen Vega Sicilia.

"El vino español está en otra liga. Paso mucho tiempo en Estados Unidos y algunos de los vinos más buscados son los españoles", apuntó el chef.

Más variedades

Es cierto que esta etiqueta no es la más alcanzable para todos los bolsillos, por lo que pone la vista a Galicia para elogiar una tierra con grandes vinos que no es ni La Rioja ni Jerez. "Ese terreno inclinado donde están las viñas junto a esa humedad única hace vinos extraordinarios. Galicia, siempre Galicia", dejó claro.