Un joven escocés que vive en España explica lo que más echa de menos de nuestro país al regresar a casa: "No puedo dormir..."

España es un país que cuenta con una gran gastronomía y zonas culturales impresionantes, por no mencionar los kilómetros de playa que año tras año atraen a miles de turistas. Sin embargo, hay algo que todos los turistas echan de menos, y eso que prácticamente no saben de su existencia hasta que llegan a nuestro país.

En esta ocasión ha sido Lucas, un escocés que vive en España, quien ha compartido lo que más echa de menos de su estancia. El influencer, que suele comparar la cultura de ambos países en su cuenta de TikTok @lucaskjes, ha regresado a su tierra natal. Sin embargo, tras despertarse de su primera noche, lo invadió la nostalgia por algo muy típico de España: las persianas.

"Salté de la cama"

Ante cámara empieza la historia de su primer día en Escocia. No le sonó la alarma, pero "era como de día en mi habitación". Por ese motivo se preocupó porque debían de "ser las 10 u 11 de la mañana", pensó.

En ese momento se preocupó porque tenía que ir a trabajar. Pone un poco en contexto a sus seguidores: "Me desperté después de haber dormido como seis horas porque mi avión llegó a las dos de la mañana y me desperté a las 7:30 porque me asusté".

Tras darse cuenta de la hora que era quiso volver a dormir, pero ya era tarde: "salté literalmente, salté de la cama". En ese momento solo se pudo acordar de sus persianas y cayó en la cuenta de que "la falta de persianas opacas significa que no puedo dormir pasadas las 8".

@lucaskjes Once you go persiana you never go back. The incredibly early sunrise in Scotland and lack of blackout blinds means I cannot sleep past 8am :((( ? original sound - Lucas J

Los comentarios

No han tardado en llegar los comentarios de todo tipo de sus seguidores. Es frecuente que se forme debate en publicaciones como esta, pero la mayoría están de acuerdo: "las persianas son el mejor invento".

Un usuario comenta que no comprende muy bien "por qué no las hay en todos los países", un español que emigró comenta que es "una de las dos únicas cosas que extraño de mi país. Incluso intenté que nos pusieran algo cuando construían nuestra casa, pero los contratistas no lo hicieron", lamenta otro.

También hay quienes se esfuerzan por explicar el lado cultural de esto: "Tiene que ver con los anglicanos y los protestantes en general, que quieren demostrar que no tienen nada que ocultar a la vista de los demás". En el caso de España, al tener raíces de la cultura árabe, el recelo e intimidad se extendió a la arquitectura, tal como explica un informe del estudio de arquitectura POA Estudio.