Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: los avisos se reparten por todo el país

Último día de la ola de calor que asola España, por lo que los avisos se reparten este lunes 18 de agosto de 2025 por todo el país, incluso, llegando a la alerta roja en dos de las comunidades autónomas, tal y como ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También se han activado avisos naranjas y amarillos en otras regiones, algunos de ellos por tormentas.

Según el portavoz de la AEMET, José Luis Camacho, "a falta de comprobación final" esta ola se sitúa en el tercer puesto de las vividas en España y se equipara con la vivida en 2022, tal y como recoge Europa Press, que también señala la predicción semanal para esta semana.

Este lunes se prevé el paso de una vaguada en altura que entrará por el noroeste y que aumentará la inestabilidad en la mitad norte, lo que propiciará la entrada de aire atlántico más fresco desde el oeste, que desplazará al aire recalentado.

Por la tarde habrá nubosidad de evolución en la mitad oriental, con chubascos y tormentas en montaña, que pueden ser localmente fuertes en Pirineos e Ibérica oriental, según Camacho. Además, en el Pirineo de Lleida se ha emitido aviso de nivel naranja por tormentas y precipitaciones que pueden acumular más de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas.

Respecto a las máximas estarán en descenso, notable en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña. Sin embargo, pueden aumentar en el sudeste y Alborán. Se superarán los 35ºC en la mitad sur, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso los 40ºC en el valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste.

Alertas activas en España

Actualmente, hay activos dos avisos rojos por temperaturas extremadamente altas. Por un lado, en el Litoral Sur de Alicante y, por otro lado, en la zona Vega del Segura (Murcia). En ambas zonas se superarán 42-44 °C, por lo que se insta a la población a mantener sus hogares aislados, manteniendo persianas bajadas, toldos y cortinas echados y ventanas cerradas, de tal modo que no entre el calor del exterior.

??? AVISOS ROJOS | Litoral Sur de Alicante y Vega del Segura (Murcia). Se superarán 42-44 °C.



?Avisos naranjas por temperaturas máximas en zonas del este y sur de la Península y en Baleares.



?? Tormentas fuertes en el este peninsular. Aviso naranja en el Pirineo de Lleida. pic.twitter.com/81GzVeEfJd — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2025

Igualmente, hay dos avisos naranjas por altas temperaturas tanto en zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía como en las Islas Baleares, que se suman a los avisos amarillos por el mismo motivo en Aragón, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla.

Por otro lado, se esperan tormentas y fuertes lluvias y varios puntos peninsulares, lo que también ha hecho saltar las alertas. En Cataluña se mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas, al igual que los avisos amarillos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana.

Hay que saber que las temperaturas mínimas "no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

Con esta situación, la recomendación de cerrar las persianas y aislar las estancias del hogar del calor extremo de fuera es especialmente importante a partir de las horas centrales del día y a lo largo de toda la tarde, por lo menos, hasta la puesta de sol.

Temperaturas máximas en España

Las temperaturas máximas que se van a registrar en este lunes, según los datos de la AEMET, son las siguientes:

Albacete: 40ºC

Alicante/Alacant: 38ºC

Almería: 37ºC

Ávila: 33ºC

Badajoz: 37ºC

Barcelona: 33ºC

Bilbao: 24ºC

Burgos: 28ºC

Cáceres: 35ºC

Cádiz: 32ºC

Castelló de la Plana: 36ºC

Ceuta: 36ºC

Ciudad Real: 39ºC

Córdoba: 43ºC

Coruña, A: 23ºC

Cuenca: 37ºC

Donostia/San Sebastián: 24ºC

Girona: 36ºC

Granada: 42ºC

Guadalajara: 37ºC

Huelva: 40ºC

Huesca: 36ºC

Jaén: 42ºC

León: 30ºC

Lleida: 39ºC

Logroño: 30ºC

Lugo: 27ºC

Madrid: 37ºC

Málaga: 36ºC

Melilla: 37ºC

Murcia: 44ºC

Ourense: 32ºC

Oviedo: 22ºC

Palencia: 33ºC

Palma: 36ºC

Palmas de Gran Canaria, Las: 26ºC

Pamplona/Iruña: 28ºC

Pontevedra: 27ºC

Salamanca: 31ºC

Santa Cruz de Tenerife: 31ºC

Santander: 23ºC

Segovia: 33ºC

Sevilla: 41ºC

Soria: 33ºC

Tarragona: 32ºC

Teruel: 37ºC

Toledo: 38ºC

València: 34ºC

Valladolid: 33ºC

Vitoria-Gasteiz: 23ºC

Zamora: 33ºC

Zaragoza: 37ºC