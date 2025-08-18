Déjate seducir en Jaiba MX por los 'Antojitos de Verano', de Roberto Ruiz: guacamole con chicharrón y ceviche Acapulco de langostinos

Hoy habrá quienes se hayan incorporado a su puesto de trabajo, aunque también los hay que habrán iniciado sus vacaciones. Puede, que durante esta semana quien esté leyendo estas líneas viaje a Barcelona con el ordenador a mano, porque resulte ser el primero de un nuevo curso laboral. Por eso, para que la vuelta en su caso no sea tan dura vamos a recomendar un concepto que nos entusiasma. Con establecimientos en Madrid (Barracuda MX y Can Chan Chán) y en la Ciudad Condal, visitar a Roberto Ruiz y a María Fernández provoca un buen rollo como pocos.

Más que nada, porque fue el responsable de que Madrid contara con el único restaurante mexicano de Europa con una estrella Michelin. Y, gracias a ellos supimos a qué saben los escamoles, las chicatanas y los chinicuiles, ingredientes principales de un menú, que el cocinero denominó «Entomofagia», y que llevó a la mesa porque son los más desconocidos y sabrosos de la gastronomía azteca. Ellos nos mostraron la esencia de la verdadera cocina mexicana y que, por mucho que en la capital nos topemos con un local, que anuncie elaborarla, desde luego, no todo vale.

Dicho esto, en Barcelona el cocinero sirve sus recetas en Jaiba MX (www.jaibamx.es), un espacio situado en el NH Collection Barcelona Constanza, en el que estos días lleva a la mesa "Antojitos de Verano", un menú especial, que rinde homenaje a la cocina popular mexicana a través de pequeños bocados.

Así, esta propuesta estacional reúne antojitos tradicionales reinterpretados con producto local en un formato ágil, fresco y desenfadado, ideal para disfrutar en un ambiente relajado, especialmente en la nueva terraza del restaurante. En ellos, los sabores picantes, ácidos, crujientes y suaves se combinan en una experiencia gastronómica pensada para compartir.

El guacamole a disfrutar con un chicharro?n de cerdo y salsa costen?a es una elaboración tan sublime con la que nos da a entender que la comida va a resultar memorable. Es un bocado que antecede a la tostada de nopal crujiente con tartar de atu?n toreado. Continuamos con el ceviche Acapulco de langostinos con salsa de jalapeño tatemado y con la mini quesadilla a la brasa con pollo de corral rustido, crema de aguacate y pico de gallo. Sin duda, una fusio?n equilibrada entre lo mejor de Me?xico y el sabor mediterráneo a armonizar con una Paloma, un cóctel a base de tequila blanco, licor de humo, agave y pomelo.

Con un precio de 40 euros por persona, la idea es compartir estos interesantes platillos durante una cena distendida en la terraza.

Además, Roberto Ruiz ha incorporado nuevos platos a la carta de Jaiba MX para disfrutar de cada visita, así que volved y probad los tacos de escalivada con aguacate a la brasa, semillas mexicanas y jalapeño toreado, los tacos de boletus edulis con chiles toreados al romero y aguacate y un riquísimo rodaballo estilo Tikin Xic marinado con achiote, cocinado sobre hoja de plátano y acompañado de frijol negro, xnipec de cebolla roja y chile habanero.

Ojo, todo entusiasta del queso debe degustar la recién llegada quesadilla de tres quesos y setas con crema agria.

Dejad siempre hueco al postre, más si se trata del flan cremoso de Elote.