Naturgy lleva a cabo el mayor recorte de contratos de gas de su historia

Naturgy ha llevado a cabo el mayor recorte en los compromisos de compra de gas natural de su historia con un ajuste que alcanza los 27.524 millones de euros. Una vez superada la crisis de precios del gas de 2022, según desvela su auditor KPMG, la empresa ha reducido los compromisos de compra a largo plazo desde los 83.300 millones hasta los 55.776 millones con los que ha cerrado 2023.

La evolución de estos compromisos de compra ha ido cambiando notablemente durante los últimos años y se ajusta en función de la situación de la demanda y del precio, así como de las estrategias de mercado de la compañía.

En 2018, con la llegada de Francisco Reynés a la presidencia, Naturgy ya llevó a cabo un importante ajuste. En aquel momento, se pasó de los 83.630 millones de euros hasta los 59.045 millones, es decir, un recorte de 24.585 millones.

La cifra siguió reduciéndose al siguiente ejercicio hasta el mínimo de 53.650 millones de euros.

A partir de 2021, la empresa volvió a incrementar sus compromisos y los elevó hasta los 64.710 millones. Y en 2022, en plena crisis del gas, Naturgy subió con fuerza sus compromisos y recuperó los niveles de 2018 con 83.300 millones.

Naturgy dispone de contratos de compra y venta de energía que en la mayoría de los casos incluyen cláusulas take or pay, en virtud de las cuales el comprador asume la obligación de pagar el valor de la cantidad de energía contratada con independencia de que la reciba o no. Estos contratos se celebran y se mantienen con el propósito de hacer frente a las necesidades de recepción o entrega física de energía previstas por la compañía de acuerdo a las estimaciones periódicas de compra y venta de energía, cuyo seguimiento se efectúa de manera sistemática y que se ajustan siempre mediante entrega física.

La compañía ha llevado esta reducción para ajustarlos al nuevo contexto de mercado en el que existen unos precios más bajos y una mayor cantidad de gas.

Christina Rentell, Senior Research Associate, Aurora Energy Research, explicó sobre la situación del mercado que: "El descenso reciente de los precios del gas es debido a una combinación de varios factores: un invierno cálido, una recuperación lenta de la demanda, y una bajada de los precios del CO2, que desincentiva el cambio de carbón a gas. Adicionalmente, la Comisión Europea está negociando la extensión de las medidas de reducción de demanda de gas, que están actualmente en vigor. Se espera que el impacto de estos factores aplique presión bajista hasta el próximo periodo invernal (2024-2025), dadas las altas reservas de gas en Europa, y la expectativa de que las temperaturas invernales sigan altas en lo que queda de este invierno".

Biometano para los ciclos combinados

Naturgy ha comenzado a probar el uso de biometano para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado de gas. Este test podría resultar de una importancia clave para el suministro de electricidad en el país ya que contribuiría de un modo notable a la descarbonización del sistema eléctrico. La medida puede suponer también un incentivo añadido para el cierre de las centrales nucleares en caso de éxito.