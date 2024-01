KPMG nombra socio de energía al auditor de Naturgy

KPMG ha nombrado como su nuevo socio de Energía a Eduardo González, que tomará el relevo como responsable de este sector de manos de Carlos Solé.

González cuenta con más de 25 años de experiencia en la firma como auditor de grandes grupos empresariales cotizados y del IBEX-35, especialmente, del sector energético. Actualmente lidera las auditorías de compañías de la talla de Naturgy, Acciona Energía y Ence, pero ha participado en las de Red Eléctrica Corporación, Endesa, Ence, BP-Bridas, Pemex International, Petrobrás, Pavillion Energy (Temasek), EDP, Viesgo, Fortia Energía, Naturgás, Audax, AXPO y Madrileña Red de Gas, entre otros.

El nuevo socio de Energía ha trabajado para la gran mayoría de las empresas del sector energético español, en toda su cadena de valor?upstream, midstream y downstream en el sector Oil & Gas, en generación, distribución, transporte y comercialización de gas y electricidad? donde además de auditoría, ha realizado numerosos trabajos de asesoramiento contable, de transacciones y consultoría de negocio.

González, que ha liderado también la oficina de KPMG en Asturias, está acreditado para realizar auditorías bajo US auditing standards incluyendo PCAOB, ICOFR y US GAAP. Ha realizado numerosos trabajos de auditoría de control interno sobre la información financiera - ICOFR and SOX para componentes significativos de compañías cotizadas en la SEC y para otros grandes grupos cotizados españoles.

Eduardo González ha indicado: "Asumo este rol con una enorme ilusión, consciente de los retos que tiene por delante el sector en materia de regulación, transición energética, la aparición de nuevos competidores y de nuevos inversores, la alta incertidumbre o la volatilidad de los precios de la energía; retos para los que nuestro equipo se encuentra totalmente preparado, con una voluntad clara de aportar valor a nuestros clientes".

Por su parte, Carlos Solé seguirá vinculado a KPMG como senior advisor para seguir impulsando la generación de oportunidades en este sector. Solé es un referente en el sector de Energía y Recursos Naturales. Ha sido el responsable del desarrollo de un equipo y enfoque multidisciplinar, coordinando profesionales de distintas especialidades dentro de los proyectos para ofrecer a nuestros clientes una visión integral de los asuntos más prioritarios, así como de las soluciones en un momento de gran transformación para la industria. Su experiencia ha sido clave para posicionar a KPMG como una de las firmas líderes en el mercado en este sector.