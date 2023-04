Cox Energy compra el negocio productivo de Abengoa y mantendrá a sus más de 9.500 trabajadores

Cox Energy se ha impuesto en la puja para hacerse con las unidades productivas de Abengoa, integradas en Abengoa Abenewco 1, en el mundo y se ha comprometido a mantener el empleo de los 9.505 trabajadores. La compañía presentó semanas atrás una oferta para adquirir todas las áreas de negocio de la compañía andaluza inmersa en concurso de acreedores.

La oferta de Cox Energy por el negocio global de Abengoa Abenewco 1 ha sido la elegida por el juez en detrimento de las presentadas por Urbas, Terramar/Nox Engineering Services y RCP. También habían participado con ofertas por proyectos concretos Acciona Agua, IV3 Aqua Corporation, Elecnor, Voltan Technical Services y Antonio Rodríguez García y Reogerio Ribeiro Abreu dos Santos. El grupo que dirige Enrique Riquelme ha resultado la ganadora tras la última mejora de su propuesta económica.

La operación está condicionada a que el Ministerio de Defensa de España autorice el traspaso de un contrato de la ingeniería sevillana con la empresa pública Navantia y al consentimiento por parte de los acreedores financieros, Banco Santander, Crédit Agricole, Caixabank, BBVA, Bankinter y HSBC Este último punto ya estaría acordado, de acuerdo con fuentes conocedoras.

De igual modo, el acuerdo contempla la cancelación de los embargos y de las cargas anteriores al concurso constituidas

Cox se compromete a la subrogación en los derechos y obligaciones derivados de los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial.

En su oferta mejorada, Cox aporta 3 millones de euros para la adquisición de la unidad productiva, dinero nuevo por hasta 15 millones y ya ha aportado 2,5 millones como financiación interina, al tiempo que ha depositado 5,5 millones.

Cox Energy se quedará con la unidad productiva comprensiva de los activos y pasivos de las sociedades concursadas del grupo Abengoa: Abengoa Abenewco 1, Abengoa Agua, Instalaciones Inabensa, Abener Energía, Abengoa Eenrgía, Abengoa Operation and Maintenance, Negocios Industriales y Comerciales, Construcciones y Depuraciones, Abeinsa Asset Management, Abengoa Innovación, Abengoa Bioenergía, Abeinsa Engineering, Abeinsa Business Development, Abeinsa EPC, Abengoa Concessions, A3t Holdco España, Abengoa Solar New Technologies, Abengoa Greenbridge, ASA Iberoamérica, Zero Emissions Technologies, Simosa Servicios Integrales de Mantenimiento y Operación, Abengoa Bioenergía Inversiones, Abengoa Solar Internacional, Sout Africa Solar Investments, Abengoa Abenewco 2, Abengoa Abenwco 2 bis, Europea de Construcciones Metálicas, Abeinsa Inversiones Latam, Abengoa OM Atacama CSP, Abengoa Water Agadir, Sociedad Inversora Líneas de brasil, Abengoa Water International y Abengoa Water Nunga.