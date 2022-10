Iberdrola venderá el 49% de su mayor eólica marina por 2.000 millones

Iberdrola venderá una participación de hasta el 49% de East Anglia Three, su mayor parque eólico marino en el mundo, ubicado en la zona sur del Mar del Norte, en la costa de Reino Unido. La eléctrica acaba de arrancar el proceso, por el que pretende incorporar en el capital del proyecto a un fondo internacional, según indican a elEconomista.es fuentes financieras conocedoras.

La infraestructura, que acaba de iniciar su construcción, tendrá una capacidad instalada de 1.400 megavatios (MW) y el valor de la operación se estima en el mercado que superará los 2.000 millones de euros -con una valoración para el 100% por encima de los 4.000 millones de euros-. Con esta desinversión, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán pretende abundar en su desapalancamiento y financiar nuevos proyectos renovables en desarrollo en el mundo.

East Anglia Three, la mayor de las tres, tendrá 1.400 MW, East Anglia One North, 800 MW, y East Anglia Two, 900 MW

East Anglia Three es uno de los tres proyectos de eólica marina, junto con East Anglia One North y East Anglia Two, que se integrarán dentro del denominado East Anglia Hub, el macrocomplejo que desarrolla Iberdrola, a través de su filial en Reino Unido, en la zona sur del Mar del Norte. Las tres instalaciones sumarán hasta 3.100 MW de potencia: East Anglia Three, la mayor de las tres, tendrá 1.400 MW, East Anglia One North, 800 MW, y East Anglia Two, 900 MW.

East Anglia Hub constituye la mayor iniciativa de eólica marina del grupo Iberdrola en el mundo e implicará una inversión aproximada de 10.000 millones de libras (más de 11.500 millones de euros), de acuerdo con los datos oficiales de la eléctrica vasca. En el caso de East Anglia Three la inversión rebasa los 4.000 millones. Los 3.100 MW proyectados son suficientes para abastecer de energía limpia a 2,7 millones de hogares británicos y suponen, en concreto más del 7,5% del objetivo de 40 GW de energía eólica marina fijado por el Gobierno de Reino Unido para el año 2030.

El periodo de construcción de los parques está fijado entre 2022 y 2026, año en el que presiviblemente entrarán en producción. El pasado mes de agosto Iberdrola anunció el inicio de las obras del parque eólico marino East Anglia Three, que con sus 1.400 MW abastecerá de energía limpia a 1,3 millones de hogares en Reino Unido, superior a las poblaciones de Liverpool y Glasgow juntas. Cubrirá un área de hasta 305 kilómetros cuadrados y requerirá la instalación de más de un centenar de aerogeneradores de nueva generación, que tendrán una altura de hasta 247 metros. Contará además con cuatro subestaciones marinas y cuatro cables submarinos para la exportación a la costa de la energía producida por el parque eólico, ubicado a 69 kilómetros mar adentro. En el caso de East Anglia One North y East Anglia Two aún no han iniciado su construcción.

Iberdrola crecerá con East Anglia Hub en el negocio de eólica marina de Reino Unido, donde ya opera el parque denominado East Anglia One, localizado en la misma zona y que entró en funcionamiento en 2020. Con una capacidad instalada de 714 MW que producen energía limpia para 630.000 hogares británicos.

Otras desinversiones

Iberdrola prevé replicar con la incorporación de un socio en East Anglia Three la estrategia acometida recientemente en el parque eólico marino Wikinger, en Alemania, y la de hace tres años en East Anglia One.

Hace poco más de un mes Iberdrola anunció un acuerdo por el que Energy Infrastructure Partners (EIP) adquirirá el 49% del parque Wikinger, situado en aguas alemanas del Mar Báltico. La firma suiza pagará 700 millones de euros a la eléctrica vasca, que mantiene el 51% del proyecto. El acuerdo implica una valoración de 1.425 millones para el 100% de la instalación, que inició su operación en 2018 y tiene una capacidad de 350 MW, abasteciendo a 350.000 hogares en Alemania.

Iberdrola también recurrió a un socio minoritario hace tres años para East Anglia One, contruido por la multinacional española. La firma transfirió un 40% de este activo a Green Investment Group (GIG), del australiano Macquarie, y conservó así el 60% del capital. Recibió alrededor de 1.630 millones de libras (1.756 millones de euros al cambio de entonces), con una valoración por el 100% de 4.100 millones de libras esterlinas (4.416 millones de euros).

Al hallarse aún en una fase muy inicial de construcción, la ratio para estimar la valoración del parque East Anglia Three está por debajo de la de Wikinger, que ya está en operación, y de la de East Anglia One, que se hallaba en fases finales de ejecución cuando se vendió.

Iberdrola también tiene en marcha otras desinversiones en el mundo, como la del negocio de redes eléctricas de su filial brasileña Neoenergia, la de su división de cogeneración o una cartera de renovables en España.

East Anglia Three se convertirá en el séptimo parque eólico marino de Iberdrola en funcionamiento. El grupo ya ha puesto en marcha, además de Wikinger y East Anglia One, las instalaciones de West of Duddon Sands (195 MW), en el mar de Irlanda. Tiene en construcción otras tres grandes instalaciones offshore. En Francia avanza en la instalación de Saint-Brieuc (casi 500 MW); en Estados Unidos, frente a las costas de Massachusetts, construye Vineyard Wind 1 (806 MW); y en Alemania ha iniciado Baltic Eagle (476 MW).