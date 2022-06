Acciona planea entrar en energía en Asia con la compra de The Blue Circle

Acciona ha puesto su punto de mira en Asia para potenciar su negocio de energías renovables, instrumentado a través de su filial Acciona Energía. En esta línea, la compañía está analizando en este momento la adquisición de The Blue Circle (TBC), una empresa con sede en Singapur que desarrolla en la actualidad una cartera de parques eólicos, la mayoría en fase de desarrollo, de más de 2.600 megavatios (MW) distribuidos en países como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar e Indonesia.

La operación está asesorada por Astris Finance y el grupo que preside José Manuel Entrecanales está estudiando presentar una oferta, según indican a elEconomista fuentes del mercado al tanto del proceso. Desde Acciona señalan que no hacen comentarios sobre rumores de mercado.

En el accionariado de TBC figura AC Energy (ACEN), plataforma de energías renovables del grupo filipino Ayala

Fundada en 2013, The Blue Circle identifica, desarrolla, financia, posee y opera proyectos de energía renovable en la región de Asia-Pacífico. Cuenta con oficinas en Singapur, Ho Chi Minh (Vietnam), Bangkok (Tailandia), Nom Pen (Camboya) y desde hace escasas semanas en Macati (Filipinas). En el accionariado de TBC figura AC Energy (ACEN), plataforma de energías renovables del grupo filipino Ayala. En 2018, a través de AC Energy International Holdings, tomó el 25% de la sociedad y adquirió los derechos de coinversión en los proyectos de la firma con sede en Singapur para desarrollar, construir y operar conjuntamente su cartera de proyectos eólicos.

Al cierre de 2021, TBC contabilizaba proyectos eólicos en siete países del sudeste asiático con una capacidad total de 2.641 MW

Al cierre de 2021, TBC contabilizaba proyectos eólicos en siete países del sudeste asiático con una capacidad total de 2.641 MW, de los que 2.557 MW están en fase de desarrollo y 84 MW en operación. La cartera se reparte entre Filipinas, con 1.039 MW, Tailandia, con 455 MW, Vietnam, con 410 MW en desarrollo y 84 MW en explotación, Camboya, con 361 MW, Laos, con 159 MW, Indonesia, con 71 MW, y Myanmar, con 42 MW. Además, el año pasado alcanzó un acuerdo para desarrollar su actividad en Sri Lanka.

Al tratarse de una cartera fundamentalmente por desarrollar encaja en la estrategia de crecimiento de Acciona Energía, que se focaliza en aquellos proyectos en los que puede participar desde las fases iniciales de construcción. Así lo demuestran algunas adquisiciones acometidas en los últimos años en países como Estados Unidos y Brasil. En 2019 anunció un acuerdo con la compañía estadounidense Tenaska para adquirir una cartera de proyectos fotovoltaicos de 3.000 MW fotovoltaicos y 1.000 MW de almacenamiento en baterías en el país, distribuidos en siete estados. A finales de 2021, la multinacional española acordó con Casa dos Ventos, el mayor grupo inversor en energías renovables de Brasil, la compra de dos proyectos eólicos en desarrollo, con una potencia conjunta máxima de 850 MW, en el estado de Bahía (Brasil).

Siemens Gamesa, proveedor

Entre los proveedores y socios de TBC figuran la española Siemens Gamesa, las francesas Vestas y Total Eren, la estadounidense GE Renewable Energy o la filipina CleanTech. La firma también está interesada en crecer en energía solar y ha comenzado a licitar por proyectos.

Para Acciona, la compra de TBC supondría su desembarco en Asia a través de su división de energía, si bien en el pasado ya realizó algunos proyectos puntuales en países como India. El grupo español trabaja desde hace años en esta región a través de su área de infraestructuras. En 2016, de hecho, la compañía abrió una oficina en Singapur con el objetivo de buscar oportunidades para el desarrollo de negocio en países como Singapur, Filipinas y Vietnam. En Filipinas ha ejecutado proyectos como el Puente de Cebú o la planta de tratamiento de agua potable Putatan 2 y en Vietnam entró en 2019 con la planta de de aguas residuales Nhieu Loc Thi Nghe.

Objetivo 30 GW en 2030

Ahora, Acciona está abierta también a posicionarse con su filial de energía en el continente asiático, donde se proyectan multimillonarios planes de inversión en las próximas décadas para desarrollar instalaciones renovables. No en vano, además de la cartera de TBC, Acciona Energía también analiza otras oportunidades en mercados como el de Taiwán. No obstante, en el plan estratégico 2021-2025, el sudeste asiático no figura como foco prioritario para su crecimiento, toda vez que los objetivos de capacidad para este periodo ya los tiene garantizados.

Acciona sacó a bolsa en julio de 2021 Acciona Energía, de la que colocó un 17,25% del capital por 1.518 millones de euros. El grupo se ha marcado el objetivo estratégico de alcanzar los 20 gigavatios (GW) de capacidad instalada renovable en 2025, frente a los 10,7 GW que alcanzaba en 2020. Para 2030, el plan es elevar la cifra hasta los 30 GW, de manera que prácticamente triplicaría su volumen. Según informó hace poco más de un año, de dicha nueva capacidad, 3 GW ya estaban asegurados o bajo construcción, 6,3 GW eran proyectos con alta visibilidad y 9,8 GW en un desarrollo avanzado. Además, prevé sumar 28 GW más, 13 de ellos situados entonces en una etapa muy temprana de desarrollo y otros 15 en otras oportunidades identificadas, a desarrollar en todo caso partir de 2025, sumando de esta forma a largo plazo cerca de 60 GW de capacidad total.