Crece la tensión de la OTAN con Rusia y la AIE culpa a Putin de la crisis del gas

La tensión en Europa sigue en aumento. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) -organismo creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)- Fatih Birol, ha afirmado en un encuentro con periodistas celebrado ayer que Rusia cuenta con capacidad para incrementar sustancialmente el flujo de gas hacia el Viejo Continente, pero lo mantiene artificialmente reducido coincidiendo con las tensiones geopolíticas respecto de Ucrania.

Según Birol, las reservas europeas, que se enfrenta al invierno en mínimos después de que el país presidido por Vladimir Putin redujese un 25% el suministro en 2020, podría incrementarse al menos un tercio. El jefe de la AIE acusa a Rusia de 'estrangular' el suministro de gas hacia Europa por geopolítica "en términos de almacenamiento, el déficit actual de almacenamiento en la UE se debe en gran parte a Gazprom", afirmó. Y es que para el directivo esta situación supone a la mitad del déficit de la Unión Europea, aunque el almacenamiento de Gazprom solo representa el 10% de su capacidad de almacenamiento.

Así pues, crece la brecha entre la OTAN y Rusia después de que la reunión celebrada en el día de ayer entre la Alianza Militar y Rusia, con el fin de rebajar la tensión provocada por el despliegue de 100.000 soldados en la frontera rusa con Ucrania y el temor a una eventual invasión rusa, se haya saldado sin avances concretos y con el no de los aliados a impedir la entrada de países del antiguo bloque soviético en la organización militar. "No ha sido una reunión fácil pero por eso precisamente era tan importante. Hemos mantenido una discusión seria y un intercambio directo sobre la situación en Ucrania y las implicaciones para la seguridad europea. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia y no son fáciles de superar, pero es una señal positiva que todos se hayan sentado entorno a la misma mesa y hayan abordado cuestiones sustanciales", ha resumido Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, tras las cuatro horas de encuentro, en el que también han participado el viceministro de exteriores ruso, Alexander Grushko, y la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman. Ésta es la segunda reunión de esta semana, tras el encuentro del pasado lunes en Ginebra (Suiza).

Moscú siempre ha considerado una traición de Occidente las sucesivas ampliaciones de la Alianza a zonas de su influencia desde 1997 y cree que la próxima cumbre, que se celebrará este verano en Madrid puede ser una oportunidad clave para que la OTAN enmiende la decisión que tomó en el año 2008 al abrir la puerta a Ucrania y Georgia como posibles miembros de la organización.

Subidas del gas

Las últimas semanas del año pasado la entrada de suministros procedentes de Estados Unidos trajo un respiro a los futuros del gas natural holandés, referente en Europa. Aunque el 2022 arrancó con subidas, el precio se mantiene a la baja durante las cuatro últimas sesiones, cae más de un 20% y se sitúa en 75,15 euros MW/h. La tensión ente Rusia y la OTAN podría traer nuevas alzas.

Al otro lado del Atlántico, en EEUU, el gas ha subido casi un 12% en la última jornada, con lo que acumula un alza récord del 27% en lo que va de año, según informó la agencia de noticias Bloomberg. Los precios del gas encuentran su impulso en las previsiones de frío en la costa este de EEUU, así como en la la preocupación por una tormenta de invierno que se espera que afecte a los estados del sur durante el próximo fin de semana.