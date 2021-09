El plan del Gobierno se comerá hasta un 12% del beneficio de las eléctricas

La gran banca de inversión ya pone cifras al impacto en los beneficios de las eléctricas españolas del plan de choque para abaratar el precio de la luz aprobado este martes por el Gobierno. JP Morgan y Morgan Stanley calculan una reducción del ebitda (beneficio bruto) de cerca del 5% para Iberdrola en 2021 y 2022 y de alrededor del 12% para Endesa.

La estimación distribuida por la firma de inversión de JP Morgan a sus clientes y a la que ha tenido acceso elEconomista apunta a un impacto en las ganancias de 1.100 millones para Iberdrola entre lo que queda de año y el primer trimestre de 2022 y de 1.000 millones para Endesa en los mismos periodos.

Estas cifras suponen una reducción de cerca del 5% del ebitda de Iberdrola de cada año respecto a la estimación previa a conocerse las medidas del Gobierno del consenso de analistas que reúne Bloomberg, que alcanzaba los 11.109 millones para 2021 y los 12.022 para 2022, en línea con los objetivos del plan estratégico de la propia empresa, de los que ahora se alejaría.

En el caso de Endesa, los 1.000 millones de impacto que defienden los expertos de JP Morgan suponen una reducción de alrededor del 12,5% del beneficio bruto de cada ejercicio, que las expectativas anteriores alzaban hasta los 3.972 millones de euros en 2021 y a los 4.009 millones en 2022, ligeramente por encima de la meta de 4.000 millones de la compañía, que también se quedaría obsoleta.

Por su parte, en otro informe publicado este martes, Morgan Stanley reduce el impacto en el ebitda de Endesa al 6% en los dos próximos años; y en las ganancias brutas de Iberdrola lo deja en el 3% para estos mismos ejercicios.

Tanta este último banco de inversión como JP Morgan adelantan un golpe mucho más leve para Naturgy, cuya cuota de mercado en la generación de energía en España es inferior respecto a sus competidores, del 10%, frente al 24% de Iberdrola y al 19% de Endesa.

Más allá de los números, el equipo de expertos de Citi lanza una advertencia en otro sentido: "Las medidas del Gobierno español para limitar el aumento en la factura de luz pueden deteriorar estructuralmente la confianza de los inversores en el sector eléctrico". "El golpe es mayor de lo que esperaba el mercado", inciden en JP Morgan.

La 'descarga eléctrica' al Ibex

Las acciones de Endesa caen cerca de un 11% desde el lunes, mientras que las Iberdrola pierden un 7,4%. Desde los máximos del año en bolsa para cada una de estas empresas, el retroceso es del 18% y del 21%, respectivamente.

Esta descarga eléctrica para el Ibex 35 "no altera su situación técnica más allá de proseguir con la debilidad que ya advirtió la semana pasada la pérdida de soportes como eran los 8.725/8.800 puntos", señala Joan Cabrero, analista de Ecotrader. Para que haya algún cambio que resulte destacable en la situación consolidativa de las bolsas europeas, explica, el EuroStoxx 50 debería de perder soportes clave que encuentra en los 4.080 puntos. "Mientras no se pierda la consolidación actual no se convertirá en corrección bajista con potencial amenaza de ver caídas hacia los 3.800/3.900 puntos", aclara.

Pérdidas de 7.490 millones

En las dos últimas sesiones del mercado de valores Endesa, Iberdrola y Naturgy registran pérdidas en capitalización bursátil valoradas en 7.490 euros.

El castigo de los inversores fue especialmente duro para Endesa, pues en tan solo 48 horas se dejó 2.435 millones de euros, más de un 11% de su valor. Su capitalización actual, a cierre de sesión, es de 20.550 millones de euros, lo que supone una pérdida de 5.0801 millones desde sus altos del año.

Iberdrola, las compañía más grande del sector, se deja en los últimos dos días 4.832 millones de euros, un 7,4% de su capitalización. Pierde así 19.956 millones desde el 8 de enero, día en el que tocó sus niveles récord. El menor castigo a Naturgy, que solo se deja 223 millones de euros en este periodo, hace que la otrora Gas Natural supere a Endesa como segunda empresa cotizada del sector eléctrico español.

Con todo, las revisiones de las recomendaciones que los bancos de inversión otorgan a las principales compañías eléctricas aún no muestran ningún cambio. Las casas de análisis se mantienen a la espera de detalles formales sobre las nuevas medidas. Así lo aclaran los expertos de Bank of America que, a nivel general, creen que "el impacto no es tan malo como pudo parecer cuando se publicaron los primeros titulares a primera hora".

Los analistas de Mediobanca también señalaron la necesidad de profundizar en los detalles, aunque el paquete de medidas anunciado por el Gobierno "es claramente negativo para Endesa y Enel [la matriz ]", así como para Iberdrola y Naturgy, cuyos títulos siguen recibiendo un consejo de mantener en cartera.

Desde Barclays contemplan también una reacción especialmente negativa en los precios de las acciones de Endesa. Mientras, Santander, pese a aconsejar esperar a que las cosas se calmen para entrar en las eléctricas, a los niveles actuales otorga a la firma Jose Bogas una clara recomendación de compra.