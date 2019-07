Aena gana la batalla legal a las ingenierías por las subastas electrónicas

Aena ha ganado la batalla judicial que le enfrenta con las ingenierías españolas por contratar a través de subastas electrónicas. La Audiencia Nacional, en una reciente sentencia a la que ha accedido elEconomista, ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por Tecniberia contra la resolución dictada el 1 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en la que ya rechazó la demanda de la patronal.

La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha desechado todos los argumentos trasladados por Tecniberia en el recurso que presentó en junio del año pasado. La sentencia supone un duro varapalo para las ingenierías españolas, toda vez que da carta libre a Aena para seguir utilizando la subasta electrónica para contratar los servicios de ingeniería. Esta fórmula provoca el abaratamiento de los servicios que a juicio del sector es contrario a la legislación vigente que obliga a que la parte técnica pese más que la económica.

El contrato objeto del enfrentamiento es el relativo al expediente de contratación "Asistencia técnica de Project Management del proyecto de remodelación y ampliación del edificio dique Sur del Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Tecniberia arguyó que el uso de la subasta electrónica contraviene la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de marzo de 2018, y la normativa comunitaria sobre sectores excluidos, cuya trasposición aún está pendiente.

La normativa acoge la subasta electrónica para aquellos servicios que no impliquen carácter intelectual. Y es en este punto donde surgen las discrepancias entre las ingenierías y Aena. La Audiencia Nacional, como ya hizo el TACRC, ha dado la razón al gestor aeroportuario al sentenciar que los servicios de asistencia técnica no son trabajos intelectuales. Tecniberia, que asume las costas, no prevé recurrir en casación ante el Supremo.