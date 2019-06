Ibercaja descarta retrasar la salida a bolsa: "habrá que sacrificar el precio"

El presidente de Ibercaja, José Luis Aguirre, ha descartado esta mañana la opción de retrasar la salida a bolsa de la entidad, que tiene como plazo máximo hasta diciembre de 2020, a pesar de la escasa valoración que hace el mercado del sector financiero, un 50 por ciento de media por debajo de su valor en libros. Aguirre aseguró que la entidad "no se ha hecho ningún planteamiento" para posponer la salida y "hoy por hoy" maneja finales de 2020 para estrenarse en el parqué. "Los plazos son los que son, evidentemente si el mercado está durísimo, la Fundación tendrá que salir con un sacrificio en el precio, pero también estos sacrificios son temporales", aseveró.

La normativa exige que las fundaciones bancarias rebajen su participación en las entidad por debajo del 50% antes de que acabe el próximo año. En la actualidad, la Fundación Ibercaja controla el 87% del banco. "La ley dice lo que dice, aunque todas las leyes son modificables", añadió el banquero durante su intervención en las jornadas financieras que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y BBVA en la ciudad de Santander.

El presidente de la entidad destacó que saltar al parqué tiene ventajas como un mejor acceso a los mercados de capitales. Además, desde el punto de vista de la gestión, consideró que la bolsa homogeneiza esta gestión con la del resto de entidades cotizadas. Sin embargo, entre los inconvenientes destacó que la volatilidad puede llevar a tomar decisiones erróneas en un momento dado.

Por otro lado, José Luis Aguirre, descartó insistentemente que el futuro de Ibercaja pase por una fusión. "Es posible evitar las fusiones y aguantar con este tamaño, la clave es encontrar cómo optimizar todas las variables para tu modelo de negocio", explicó. El banquero recordó que hay entidades medianas mucho más rentables que las grandes, como es el caso de Bankinter. "La sostenibilidad de los bancos no depende de su tamaño sino de la capacidad de adaptación", dijo. No obstante, reconoció que el tamaño es importante en cuanto a la capacidad de inversión en transformación digital. "Las glaciaciones no las han superado los seres vivos más grandes, sino los que han demostrado mayor capacidad de adaptación al entorno", aseveró al respecto.