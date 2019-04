Criteria prepara la venta de una participación de Saba

Criteria estudia vender una participación del gigante de los aparcamientos Saba apenas nueve meses después de hacerse con el 100% de la compañía. Según reveló este lunes Reuters, el brazo inversor de Caixabank ha contratado a la boutique de asesoramiento financiero AZ Capital para que busque un comprador, en un proceso que supondría valorar la compañía en torno a 1.200 millones. También se pueden sumar otras entidades asesoras al encargo, según fuentes del mercado.

A la espera de que se perfilen los detalles del proceso, Criteria no tiene decidido por el momento qué porcentaje quiere vender y se podría decidir en función de las ofertas o el precio. No obstante, la previsión es que el holding de Caixabank mantenga una participación en el accionariado, aunque no tenga una posición de control. Lo que sí persigue es potenciar el valor de Saba, ya sea con un socio financiero o con un aliado con el que conformar un gestor de aparcamientos de mayor tamaño ganando activos. Pero no tiene prisa, ya que no se ha marcado un calendario límite por el momento. Ni Criteria ni Saba realizaron comentarios al respecto.

La operación llega en pleno boom del negocio de las infraestructuras impulsado por la enorme liquidez existente en el mercado y la escasez de activos de calidad. Al hilo de esto, se trata de una primeras compañías del sector, con unas 378.000 plazas de parking repartidas por ocho países de Europa y Latinoamérica, además de España. Su facturación asciende a 213 millones y su resultado bruto de explotación (ebitda) a 100 millones, según los resultados de 2017.

Lo llamativo de la operación es que Criteria saca al mercado la compañía después de torpedear en varias ocasiones la venta de los antiguos minoritarios (KKR, Torreal y ProA) aludiendo a razones de precio. En este sentido, el pasado mes de julio, la firma cerró la compra del 49,9% que le quedaba por controlar en Saba por 438 millones de euros, ejerciendo así su derecho de compra preferente. Sin embargo, ya entonces se descontó en los mercados que su control total era algo provisional, que cambiaría cuando surgiesen oportunidades de rentabilizar la inversión.

Actualmente, Criteria también tiene en cartera múltiples pequeñas participaciones financieras en empresas cotizadas europeas de diversos sectores en las que va desinvirtiendo cuando su precio en bolsa es favorable a la venta. Asimismo, aprovecha oportunidades inmobiliarias a través de InmoCaixa.

140 millones de euros

Es lo que cobrará CaixaBank de dividendos del banco portugués BPI. Se trata del primer reparto de la entidad lusa en los últimos nueve años, y equivale al 31% del beneficio individual de la entidad con sede en Oporto en 2018. CaixaBank es actualmente el accionista único de BPI, por lo que recibirá la totalidad del pago, decidido por el consejo de administración de la participada una vez ha mejorado sus niveles de capitalización.