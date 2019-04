Pugna por el petróleo de la Cuenca Pérmica: Anadarko se abre a negociar con Occidental Petroleum

Anadarko, compañía petrolera y gasista estadounidense, decidió ayer domingo iniciar las negociaciones con Occidental Petroleum respecto a la oferta (OPA) que le lanzó la pasada semana por 38.000 millones de dólares, según informa Reuters.

Anadarko ya había acordado su venta a la petrolera norteamericana Chevron, quien a mediados de mes ofreció 33.000 millones de dólares; es decir, valoró las acciones de la compañía en 65 dólares (actualmente cotizan cerca de los 73 dólares).

Así, Chevron dejaba clara su apuesta por el petróleo shale (petróleo de esquisto) de la Cuenca del Pérmica (zona oeste de Texas y Nuevo México en Estados Unidos) y el gas natural licuado. En otras palabras, tiene como objetivo ser la principal compañía energética de Estados Unidos y hacer frente a su rival Exxon Mobil.

Sin embargo, Occidental Petroleum lanzó una OPA hostil sobre Anadarko el pasado día 24, mejorando la oferta de Cheron hasta los 38.000 millones de dólares, pagando la mitad en efectivo y mitad en acciones. Esto supone valorar los títulos de la compañía en 76 dólares. Por ello, la petrolera se ha abierto a negociar con el segundo postor, según informa la agencia de noticias británica. En cambio, no hay certezas de que Occidental pueda cumplir con su propia oferta, según fuentes citadas por Reuters.

¿Guerra de OPAs?

La aceptación de una oferta hostil no es algo habitual en el mercado, como recuerda Financial Times. Según recoge el diario británico, Anadarko no se ha pronunciado al respecto, pero sí anticipó la semana pasada que "revisaría cuidadosamente la propuesta de Occidental" para decidir qué oferta puede "ser de más interés" para sus accionistas.

En paralelo, no está claro si Chevron aumentará su oferta por Anadarko. Algo que le supondría entrar en una 'guerra' de ofertas. Este escenario es improbable, según han trasladado fuentes conocedoras del asunto a Financial Times. La petrolera ya se negó anteriormente a elevar su oferta a más de 70 dólares por acción.