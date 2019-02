Álvarez-Pallete: "Nuestro objetivo es seguir bajando la deuda"

"Nuestro objetivo es seguir bajando la deuda". Álvarez-Pallete, presidente del grupo Telefónica, ha dejado claro que su compañía seguirá mejorando su saneamiento, tras reducir el lastre financiero en 12.000 millones de euros desde 2016 y acumular siete trimestres consecutivos rebajando esta magnitud. Solo en el último año, el grupo rebajó en 2.445 millones de euros su deuda, gracias a la generación de caja libre (4.904 millones) y las desinversiones realizadas en los últimos meses.

En la rueda de prensa, posterior a la presentación de resultados, el presidente de la compañía de telecomunicaciones repasó las principales magnitudes contables del año pasado, ejercicio en el que el operador creció en ingresos, en márgenes y en inversión. Con vistas a este este año, la teleco espera incrementar sus ingresos y el oibda el 2%, así como repartir un dividendo de 0,40 euros con cargo a 2019.

"Los clientes que disfrutan de conectividad de 4G han crecido el 20% en un año y ya tenemos más clientes con fibra que con cobre", indicó. En el mismo periodo, el tráfico de datos se han multiplicado por cuatro, mientras que las unidades residenciales pasadas fibra óptica ya suman más de 83 millones de inmuebles.

Durante los últimos años, el presidente de la teleco cifró la inversión de su grupo en 82.000 millones de euros en las diferentes plataformas y las redes, lo que viene a ser el tamaño del PIB de Puerto Rico, por ejemplo. El presidente de Telefónica también recordó que su grupo se ha convertido en un "supermercado de tecnología", para situarse en vanguardia en la aplicación de Inteligencia Artificial, así como en la apertura de las plataformas a terceros, con más de 100 acuerdos con terceros.

Según indicó Álvarez-Pallete ante los periodistas, Telefónica "ha pasado el ecuador en su transformación digital, porque más de la mitad de los ingresos del operador ya procede de los servicios nuevos, y avanza hacia la dirección de los productos y servicios digitales e inteligencia cognitiva".

Respecto a Venezuela, Álvarez-Pallete indicó a los periodistas que su compañía tiene casi nueve millones de clientes y "hemos estado allí en los tiempos más duros, en un país donde el marco regulatorio no ha cambiado para nosotros y donde seguimos cumpliendo la normativa. Venezuela representa apenas el 0,02 de los ingresos, por lo que vemos ese mercado como una opción al futuro, pero concentrados en dar el servicio y que la red funcione".

Distinto trato regulatorio

Sobre el entorno regulatorio actual, Álvarez-Pallete indicó que existe mucho margen para avanzar , ya que la normativa va por detrás de la transformación digital. "Pedimos algo muy sencillo: mismo producto, mismas reglas y mismas obligaciones. No digo que regulen a los demás, pero si la mensajería intantánea o la voz sobre IP no está regulada para una plataforma 'over the top' (OTT), en caso de avería los clientes nos llaman a nosotros. Es decir, si ellos no están regulados, no me regulen a mí, Pedimos que se nos deje competir en igualdad de condiciones, y estamos dispuestos a colaborar.

Ángel Vilá, consejero delegado de Telefónica, indicó que su compañía desarrolla actualmente distintos planes de contingencia para diferentes escenarios en el Reino Unido, como sucede con la gestión de personas y empleados expatriados, así como en temas de 'roaming'. "No está claro cual será el formato del Brexit, pero estamos viendo por parte de algunos operadores aspiraciones de querer cobrar tasas de 'roaming' elevadas a las compañías británicas de telefonía móvil en Europa", dijo.