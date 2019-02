Fomento abre la puerta a que las CCAA y los Ayuntamientos limiten el precio del alquiler

El Ministerio de Fomento ha hecho el primer guiño preelectoral con la política de vivienda y la inversión en infraestructuras. Tras el rechazo del Parlamento al Real Decreto-Ley del Alquiler, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso adelante para cumplir con la promesa que le hizo a Podemos de limitar el precio de la viviendas y que se quedó fuera en un primer momento de la modificación de la ley.

Así, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha abierto la puerta a que sean los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas (CCAA) las que fijen o limiten los alquileres, en vez de que sea articulado desde el Gobierno Central. "Lo fundamental es aumentar la oferta y luego dejar en manos de las Comunidades y los ayuntamientos la labor de fijar o determinar los precios ya que son los conocen sus ciudades", aseguró Saura durante un desayuno informativo organizado Executive Forum. Aunque los entes locales ya tienen las competencias para regular la vivienda, el Gobierno tendría que crear un marco legal que estableciera los índices de precios y las zonas tensionadas de oferta para que luego los ayuntamientos puedan limitar los precios, explica Saura.

Este planteamiento sigue la estela del RDL 13/2018 aprobado para dejar en manos de gobiernos regionales el reto de regular y limitar la actividad de las VTC y que ya ha generado problemas en las ciudades y una asimetría regulatoria tal que Uber y Cabify se han ido de Barcelona por imponer un tiempo de precontratación del 15 minutos.

En este punto, y pese a que el presidente del Gobierno prepara aprobar una oleada de reales decretos antes de las elecciones, que será el 28 de abril, Fomento no tiene claro que se vaya a poder lanzar una segunda reforma de la ley de la vivienda antes de que termine la legislatura, tal y como había prometido Sánchez a finales de enero, cuando el decreto se tumbó. No en vano, el Ejecutivo no tiene los apoyos parlamentarios necesarios.

Saura ha defendido durante el encuentro que en España hay un déficit de vivienda social y asequible por lo que es fundamental impulsar el plan de construir 20.000 viviendas en los núcleos urbanos con más demanda y menor oferta. Un objetivo que busca cumplir con la colaboración del sector privado y de los ayuntamientos más grandes ya que tienen saldos que se pueden utilizar sin comprometer los objetivos de déficit. "Para desarrollar el plan de vivienda de 20.000 vivienda es fundamental la colaboración publico-privad y aprovechar los saldos de los grandes Ayuntamientos para potenciar esos planes de vivienda", sentenció el secretario de Estado.

El secretario de Estado ha reiterado la idea de que el transporte es uno de los pilares fundamentales para conseguir que la vivienda sea más accesible y barata. Y es que, si hay una mejor conexión de transporte público con zonas alejadas como Valdebebas será más fácil que la demanda suba y, por extensión, haya más oferta. Así, el ministerio seguirá avanzando en la licitación de obra pública y potenciación de las infraestructuras y la movilidad antes de las elecciones.

Invertir en tren

Así, Fomento se ha comprometido a mantener el ritmo de las licitaciones pese a la convocatoria. A menos de 15 días de que se disuelvan las Cámaras y pese al rechazo a los Presupuestos Generales de 2019, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha prometido que en el primer semestre del año se licitarán 5.723 millones de euros en "movilidad ferroviaria", es decir, en la compra de trenes de Cercanías, media distancia y ancho métrico, y en mantenimiento y conservación de las vías ferroviarias convencionales y de alta velocidad.

El grueso de la inversión, 3.000 millones, se destinarán a la adquisición y mantenimiento del trenes, de los que ya se han licitado unos 230 millones, y el resto irá destinado a las vías. El resto es para Adif. "El presidente de Renfe tenía un calendario fijado antes de que se anunciaran las elecciones y se va a cumplir. Las licitaciones previstas se van a cumplir y todo es perfectamente compatible con las elecciones", aseguró Saura durante el desayuno informativo.

El plan de avanzar con las licitaciones en un momento en el que hay un déficit de inversión de 25.000 millones de euros busca evitar que el país se vuelva a parar en seco ante la inestabilidad política y el riesgo de que sea difícil formas Gobierno.