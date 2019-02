El Gobierno prepara un arsenal de decretos para rescatar medidas de los Presupuestos antes de elecciones

A pesar de que el Congreso ha decidido vetar los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no renuncia a poner en marcha las medidas contenidas en ellos. Según fuentes de Moncloa, el Ejecutivo rescatará varias propuestas de las Cuentas y las aprobará como reales decretos-ley antes de que se celebren las Elecciones Generales y entre en 'funciones'.

Las primeras medidas rescatadas serán las del subsidio para parados mayores de 52 años y las cotizaciones para cuidadoras no profesionales de dependientes, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este fin de semana. A estas les seguirán otras, principalmente de política laboral y centradas en revertir la reforma puesta en marcha durante el mandato de Mariano Rajoy, así como retomar aspectos relacionados con las pensiones.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, indicó este mediodía que "el Gobierno va a ejercer hasta el último día, y quiere hacer la mayor justicia social posible". En este sentido, recordó que el Ejecutivo "puede seguir presentando RDL hasta las elecciones", y aseguró que habrá negociaciones para que tengan suficientes respaldos en la Diputación Permanente que los va a votar.

De hecho, reconoció que es posible que en este tiempo se dé a luz a un nuevo RDL de medidas urgentes de vivienda, ya con las iniciativas para controlar el alquiler tal y como pidió Podemos.

Impacto del déficit

Sin embargo, cabe no olvidar que con Presupuestos prorrogados el déficit se disparará al 2,4% del PIB - algo que indicó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero - , más de 11.000 millones de euros más de lo previsto, y todas estas medidas adicionales para incrementar el gasto no harán sino aumentar la deuda. Consultado por esta cuestión por elEconomista, Ábalos le restó importancia: "No se preocupe por el déficit, nunca llegaremos a los niveles del Partido Popular".

Ábalos abordó estas cuestiones tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de esta mañana, que ha servido para poner en marcha los mecanismos del partido de cara a las elecciones del 26 de abril. Respecto al papel que pueden jugar los ministros, indicó que cuenta con ellos para liderar algunas listas.

"Vamos a tener las mejores candidaturas con las personas que han apoyado el proyecto". Sin embargo, fuentes socialistas aclaran que esta propuesta todavía no se les ha trasladado formalmente, igual que se desconoce cuál puede ser su respuesta.

El futuro de Josep Borrell

Dentro de los ministros, la rumorología sobre Josep Borrell como candidato del PSOE español a las europeas crece. Al respecto, Ábalos solo dijo: "No tenemos cabeza de lista y no puedo anticipar si él quiere serlo", aunque él alabó esta posibilidad. "Depende de su disposición".

Por otro lado, y respecto al calendario para presentar candidaturas a la presidencia del Gobierno por el PSOE para los próximos comicios, los socialistas parecen descartar la posibilidad que haya alguna adicional a la del propio Pedro Sánchez. El plazo para ello termina el próximo 25 de febrero.