Bankinter cambia el paso en las hipotecas: rebaja su precio pese a la nueva ley hipotecaria

Bankinter rectifica el precio de sus hipotecas tras dos subidas. La entidad que encabeza María Dolores Dancausa ha recortado el tipo de interés de sus hipotecas a tipo fijo y en el tramo fijo de las mixtas, recuperando los precios de septiembre de 2018. La rebaja de precios llega precisamente en un momento en el que la nueva ley hipotecaria -que se aprobará previsiblemente en marzo- obliga a las entidades a asumir el grueso de los costes en la conformación de un contrato hipotecario y, por tanto, las nuevas concesiones suponen un encarecimiento para las entidades. El recorte de Bankinter cambia el pie a la banca, más comedida desde el pasado octubre en los precios de los préstamos inmobiliarios, y abre la puerta a una nueva guerra de precios.

El banco ha dado una nueva vuelta de tuerca a la oferta hipotecaria española. Bankinter rebaja el precio de sus contratos a pesar de que, una vez se apruebe la ley hipotecaria debería asumir todos los gastos de gestoría, notaría y registro de la propiedad, además del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). El cliente sólo abonará el coste de la tasación de la vivienda. No obstante, la entidad, siempre se ha definido por ser una de las más competitivas en cuestión de precios. De un lado, la captación de clientes puede compensar el encarecimiento de las hipotecas para la banca y, de otro, la nueva ley no pone veda a la imposición de comisiones de apertura en los contratos hipotecarios.

Vuelta a los precios anteriores

La rebaja es especialmente significativa para las hipotecas a un plazo de 20 años, una de los más demandados por los clientes, cuyo tipo de interés será a partir de ahora del 1,99% frente al 2,35% anterior, lo que supone una reducción de 36 puntos básicos, informa el banco. Con este nuevo movimiento, las hipotecas a tipo fijo de Bankinter quedarían como sigue: 1,65% al plazo de 10 años; 1,90% para un periodo de 15 años; el 1,99% en el plazo de 20 años; en el 2,30% a 25 años; y en un tipo de interés del 2,40%, para el plazo máximo de 30 años.

Los precios vuelven a igualarse prácticamente con la oferta que tenía el banco en septiembre del año pasado. Concretamente, hace cuatro meses, las hipotecas a fijo tenían un interés del 1,65% a 10 años; al 1,95% a 15 años; al 2,15% a 20 años, al 2,30% a 25 años; y al 2,4% para un plazo máximo de 20 años.

La entidad naranja realizó la primera subida de los precios el pasado mes de octubre, coincidiendo con el caos hipotecario provocado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). El fallo, por primera vez, imponía a la banca y no al cliente el abono de esta tasa, encareciendo de un lado la concesión de créditos inmobiliarios para las entidades y de otro, abriendo la puerta a reclamaciones masivas para que los tenedores de una hipoteca recuperaran las cantidades pagados por este tributo. Finalmente, en noviembre, el Supremo dio marcha atrás a su decisión, imponiendo al cliente el pago del tributo. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado diciembre un Real Decreto en el que imponía de forma definitiva y sin carácter retroactivo el pago de el impuesto AJD de los bancos.

Alineación con la ley hipotecaria

Por otro lado, en cuanto a las de tipo mixto, que están compuestas por un periodo a tipo fijo y, después, un tipo de interés variable hasta el fin de plazo, las hipotecas de Bankinter se situan ahora en el 1,90% para el plazo a 10 años; el 2,20% para el 15 años; y el 2,30% para el plazo de 20 años. El diferencial en el tramo variable seguirá siendo, como hasta ahora, del 0,89%.

"Estos precios sitúan la oferta hipotecaria de Bankinter entre las más competitivas del mercado en esta modalidad, en un entorno en el que cada vez son más los clientes que demandan este tipo de productos. En el caso de Bankinter, un 30% de la nueva producción hipotecaria durante 2018 se contrató a tipo fijo", aseguró esta mañana el banco en una nota de prensa.

Bankinter potencia así las hipotecas a tipo fijo en consonancia con la apuesta por parte de la nueva ley hipotecaria por este tipo de préstamos a la vivienda. La nueva norma, aún sin aprobar, previsiblemente el Senado dará luz verde a la misma antes del primer trimestre del año, potencia las hipotecas a fijo. De un lado, la ley facilita y reduce comisiones de la conversión de las hipotecas variables a fijo. Además, también baja los costes para la amortización anticipada.

Vinculación de productos

Los citados precios en las hipotecas a tipo fijo de Bankinter están disponibles para los clientes que combinen la hipoteca con la contratación de un paquete de productos: contratación de Cuenta Nómina, Cuenta Profesional o Cuenta No-Nómina (remuneradas todas ellas con una TAE del 5% el primer año y del 2% el segundo año hasta un máximo de 5.000 euros), contratación de un seguro de vida por el 100% del importe del préstamo, un seguro de hogar y un plan de pensiones o EPSV con Bankinter Seguros de Vida, aportando una cantidad mínima anual de 600 euros y manteniéndolo en vigor durante la vigencia del préstamo.

No obstante, la entidad remarca que la contratación de estos productos bonificados tiene carácter opcional para el cliente y su no contratación puede incrementar esos tipos. Precisamente, la nueva ley hipotecaria obligará a las entidades a presentar al cliente dos ofertas sobre la hipoteca, una con productos vinculados y otra sin ellos. El cliente podrá elegir libremente si contratar estos productos (seguro de vida, hogar, etc.) con un tercero.