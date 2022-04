Los sindicatos de CaixaBank llevan sus protestas a la junta y piden una paga por el esfuerzo

Las secciones sindicales de CaixaBank han llevado a la junta de accionistas celebrada hoy por el banco en Valencia las protestas promovidas en los últimos meses por la situación en la que ha quedado la plantilla tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en el que salieron 6.500 trabajadores, y las presiones comerciales, solicitando el abono de una paga extra a los empleados por el esfuerzo acometido en el último año.

Hasta 17 responsables de los sindicatos CCOO; UGT, Sesbe, Accam, CGT, Sesfi, ACB o Aceec hicieron uso del derecho de intervenir de los accionistas para denunciar haber soportado "el ERE más salvaje de este país" y una "insoportable" presión comercial, que tienen a la plantilla "agotada y desmotivada".

"Las cosas no van bien, necesitamos medios, planificación y organización"; "los grandes olvidados son los que están detrás de la cuenta de resultados, beneficios y el dividendo", "la deriva, con tantas exigencias, dejando a la plantilla desprotegida ante la demanda de la sociedad, no hace más que provocar la desesperación y desmotivación", son algunos de los mensajes lanzados por sus responsables.

Las distintas intervenciones encontraron la queja común del sobreesfuerzo en una plantilla que los ajustes ha dejado, a su juicio, "mermada" para atender bien a la clientela y la reivindicación de que, pese a todo y con las dificultades añadidas de la pandemia, demostró "estar más que a las alturas" puesto que ha trabajado de forma "profesional, con entereza, fuerza y valentía en los momentos más duros".

Prueba de esa situación, según expusieron algunos de los delegados sindicales, es que se "acaba convirtiendo el ir a trabajar con una condena" y provoca que "más del 20%" de los empleados que se adhirieron al ERE fueran menores de 50 años, que aún deben encauzar su vida laboral porque la situación "no les permitía vivir". Entre sus denuncias aludieron también a la relegación a funciones inferiores a numerosos empleados al soldar la integración y los organigramas, y afearon los sueldos de la cúpula mientras se producen esos ajustes.

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, reconocieron el esfuerzo y que sea la plantilla la que construye la cuenta. "La diferencia entre los bancos excelentes y los que no lo son solo y fundamentalmente reside en los equipos humanos y tengo la convicción de que va a seguir siendo así, incluso en un mundo mucho más digitalizado y mucho más tecnológica", indicó Goirigolzarri, quien se mostró convencido de que "las personas, con su profesionalidad y con su compromiso, son las que diferencian las empresas excelentes de la que no lo son".

El presidente de CaixaBank enmarcó la necesidad de los ajustes dentro de la fuerte competencia que vive la banca y el escenario desfavorable de tipos, y recordó que la integración con Bankia ha tenido lugar en tiempo récord y en medio de una pandemia, con las dificultades añadidas que eso entraña. Sin embargo, elogió el comportamiento "absolutamente extraordinario", tanto de los que han hecho posible la integración técnica y operativa como los que están en primera línea en sucursales, atendiendo a clientes.

"Estamos de acuerdo en lo fundamental, que es el compromiso de nuestra plantilla lo que más vale y lo que nos ha permitido llegar a donde estamos", agregó Gortázar, que atribuyó la situación también a la integración. "Si alguien piensa que todo este proceso, en un plazo que es solo de 12 meses desde la fusión, es fácil y que va a pasar sin un gran esfuerzo y sin incidencias imprevistas, pues no es realista", abundó.

Sin embargo, defendió que era lo necesario y se felicitó de que "hemos remado todos en la misma dirección. Aquí no hay bandos ni diferentes clases en función de las entidades de las que provienen. Somos un equipo, tenemos una única visión y honestamente, compartimos una ilusión compartida", agregó, felicitando también a todos por lo conseguido.