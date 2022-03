Silencio de Azuaga sobre la crisis de gobernanza en Unicaja y defensa de Menéndez al acuerdo de fusión

Unicaba Banco afrontaba este jueves la junta de accionistas más complicada en medio de la polémica crisis de gobernanza vivida en la entidad tras la fusión con Liberbank y las cuestiones abiertas por el Gobierno central sobre la idoneidad de Braulio Medel como presidente de la Fundación Unicaja. Durante el encuentro, que ha dado comienzo a las 10:30 horas en Málaga, seis accionistas han intervenido y todos ellos han mostrado su preocupación por la guerra de poder en el banco así como por los problemas de gobernanza en la Fundación, llegando, alguno de ellos, a pedir explicaciones directas de lo que está sucediendo tanto al presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, como al consejero delegado, Manuel Menéndez.

A pesar de la insistencia de los accionistas que han intervenido, la mayoría representantes de los trabajadores y de otros inversores, Azuaga, en su turno de respuesta, no ha hecho ninguna alusión a los problemas de gobernanza vividos en los últimos meses en el seno de la entidad, ni a la salida de tres consejeros independientes disconformes con las decisiones del consejo, pese a las cuestiones expuestas por los socios. El presidente del grupo financiero solo ha expuesto brevemente que no se iba a pronunciar sobre cuestiones relativas a la Fundación Unicaja (dueña del 30% del banco), como tampoco lo haría de cualquier otro accionistas. De hecho, Azuaga ha interrumpido en hasta cuatro ocasiones las intervenciones de los distintos accionistas para exigir que se evitaran cuestiones de la Fundación, puesto que no se podía hablar en la junta de cuestiones sobre los accionistas del banco.

Por otro lado, y a lo que sí ha hecho alusión el presidente de la entidad, es a las informaciones que apuntan a un cambio de la sede social de Unicaja, sita en Málaga, a Madrid, asegurando que son noticias totalmente falsas.

Por su parte, el consejero delegado, Manuel Menéndez, y ante las denuncias de varios de las personas que han intervenido en la junta sobre que el consejo de administración ha incumplido con sus decisiones el pacto de fusión, señaló su total desacuerdo. "La fusión se ha desarrollado de acuerdo con la normativa. No tengo constancia de que haya habido incumplimiento de acuerdos ni de que el consejo haya adoptado ningún acuerdo que incumpla o sea contrario a la normativa", dijo.

A pesar de que varios de los accionistas han manifestado públicamente su posición a votar en contra del Informe de Gestión del banco en 2021, la renovación parcial del consejo de administración o la remuneración de los consejeros, como asesoraban los proxy advisor (asesores de voto), la junta ha sacado adelante los diez puntos del orden del día con el apoyo necesario, a falta de conocer aún los porcentajes exactos. Cabe destacar que solo los accionistas que tienen representación en el consejo de administración de Unicaja ostentan el 55% del capital del banco, por lo que ya se esperaba la aprobación de las propuestas.

Renovación de vocales

El banco llevaba en la renovación parcial del consejo la reelección de cinco consejeros a los que se le finalizaba el mandato el 27 de abril. Uno de ellos era al propio presidente ejecutivo y los cuatro restantes, los representantes de la Fundación Unicaja (Petra Mateos, Manuel Muela, Juan Fraile y Teresa Sáenz). Cuatro de los trece patronos de la Fundación mantienen impugnada la reelección de estos consejeros, al considerar que hay candidatos más idóneos y actúan al dictado de Medel, dando su apoyo en el consejo a los directivos entrantes de Liberbank. No obstante, la junta ha sacado adelante todos los nombramientos a pesar de que varios accionistas habían manifestado su intención de votar en contra.

Asimismo, también se ha aprobado el nombramiento de Rafael Domínguez de la Maza como consejero dominical en sustitución del independiente Manuel Conthe que abandonó el órgano en febrero. Los hermanos Domínguez de la Maza tienen el 8% del banco a través de la firma Indumentaria Pueri. No obstante, Jesús Barbosa, secretario del sindicato Súmate Empleados Unidos y vicepresidente de la CIC criticó en su intervención en la junta que para dar entrada a los empresarios se haya relevado a un independiente en vez de al dominical con menos participación, que en ese caso sería el consejero Ernesto Tinajero. Carolina Martínez Caro, exjefa en España de Julius Baer, también ha sido nombrada como consejera independiente en sustitución de Ana Bolados, quien también dimitió en febrero.

Defensa al consejo

Por otro lado, Manuel Azuaga defendió durante su discurso inaugural al consejo de administración del banco, pese a la polémica existente sobre que parte del mismo está entregando el poder del banco a Liberbank. El presidente del banco recordó que el 6 de agosto tuvo lugar la primera reunión del consejo tras la integración en la que se adoptaron acuerdos de gobernanza como la configuración de las primeras líneas directivas, estructura sobre la que recae la misión de materializar el proyecto de fusión. Precisamente, en ese consejo, se aprobó, con el apoyo de los cuatro consejeros de la Fundación, retirar a Azuaga la competencia de Planificación, Presupuestación y Estrategia, pese a que el acuerdo de fusión contemplaba que mantendría sus funciones. En la actualidad, la competencia de la Planificación Estratégica sigue correspondiendo al consejo, el consejero delegado ahora tiene la ejecución y el control se sigue manteniendo en el ámbito de la presidencia. Este esquema está en línea con los estándares de buen gobierno y prácticas habituales en el sector, según apuntan fuentes solventes.

Asimismo, defendió que con la renovación parcial del consejo se configura un "órgano cualificado y diverso" que "asegura el mejor análisis y toma de decisiones estratégicas para futuro entidad". Por otro lado, también mostró su respaldo al órgano en el papel que tuvo para intentar alcanzar un acuerdo con los empleados en el marco del ERE aprobado el pasado diciembre.