Gallego (IAG): "Que Air Europa llegue a un acuerdo con otra aerolínea europea sería catastrófico para los intereses de España"

La operación de compra de Air Europa por parte de Iberia sigue en el aire pero sus perspectivas son cada vez peores. Esta misma mañana, tras presentar los resultados anuales, el consejero delegado del conglomerado hispano británico, Luis Gallego, señalaba que eran conscientes de que "Air Europa estaba en conversaciones con otra aerolínea europea" en las últimas semanas. En la rueda de prensa posterior, Gallego ha ido más allá y ha reconocido que si "Air Europa llega a un acuerdo con otra aerolínea europea, sería un deal catastrófico para los intereses de España". Esta misma idea ha sido manifestada por Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, que añadió que sería "muy mala noticia", no solo por su impacto sobre el hub de Barajas si no también sobre otros puntos claves como la carga o el aeropuerto de El Prat.

La operación se anunció en un primer momento, en noviembre de 2019, por 1.000 millones de euros. Posteriormente, tras el impacto del Covid, esta cantidad fue reducida a 500 millones al tiempo que la deuda de la aerolínea de los Hidalgo seguía aumentando. Tras varios meses, Iberia pidió una nueva renegociación y las conversaciones iniciadas dos años antes terminaron por romperse a finales de 2021. Entonces se dieron un mes para cerrar un nuevo acuerdo que, por ahora, no se vislumbra.

"Por nosotros no va a ser", señala Gallego, recordando que durante "más de cuatro años", ha sido IAG, a través de Iberia, los que han tirado para que la operación saliese adelante. Con respecto a los cambios que se han producido en el último mes, ha recordado que si bien se inyectaron 75 millones de euros en Air Europa a finales de diciembre, "no existía un periodo de exclusividad" como tal para negociar la operación. Esta cantidad, además de pagar la penalización por romper el acuerdo al que habían llegado en 2019, servía, según sus palabras, para "abrir un periodo para que durante seis semanas se renegociaran las condiciones". Por ello, "no había una fecha fijada específicamente".

Tras concluir ese periodo, a finales del mes de enero de este año, "los requerimientos habían cambiado", señala. "Globalia quería una inyección más inmediata y había riesgos económicos y legales que no estábamos dispuestos a asumir", confirma. Cabe recordar que, como adelantó elEconomista, la situación financiera de Air Europa le obliga a revertir su patrimonio negativo de más de 250 millones antes del próximo mes de junio, cuando vence la moratoria concursal, para evitar entrar en concurso.