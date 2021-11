La banca ya adelanta una subida de tipos por la inflación, pero teme un freno ante la nueva variante

El sector bancario duda cada vez más de la prudencia del Banco Central Europeo (BCE) ante la inflación, insistente en que será temporal, y avanza en que su persistencia puede anticipar una subida de los tipos de interés en la zona euro más pronto que tarde. No obstante, la nueva variante del coronavirus procedente de África, ómicron, y que tumbó los mercados el pasado viernes, puede darle la vuelta al tablero y los principales ejecutivos bancarios se instalan en la prudencia, ante la incertidumbre económica que puede traer para 2022, e incluso 2023, dando marcha atrás a la recuperación. Esta es una de las conclusiones que se ha extraído del IV Foro de Banca organizado por elEconomista que se ha celebrado este lunes en el Hotel Westin Palace de Madrid.

El evento ha contado con una mesa de debate en la que han participado Diego López Abellán, director general de Servicios Financieros de Accenture; Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank; César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, y María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, señaló en el debate que inicialmente se creía que la inflación iba a ser temporal, y que estará hasta final de este año. No obstante, "parece que ahora se prolonga", dijo. Asimismo, apuntó que, ante este fenómeno, ya ha habido subida de los tipos de interés en países como Chile, Brasil, México, Polonia, y en Reino Unido y EEUU, están a la vuelta de la esquina. En el caso de Europa, aseguró que el BCE mantiene el mensaje fuerte de que la inflación volverá al nivel cercano al 2% "y, por tanto, es probable que tengamos una subida de tipos en 2022", dijo.

En esta misma línea, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno apuntó que, a pesar de la incertidumbre que parece que esta nueva variante del virus va a traer a la economía, "parece que empezamos a hablar de expectativas de subidas moderadas de tipos". Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sido más conservador a la hora de hablar de un alza de tipos pero apuntó que, a pesar de que el BCE dice que la inflación es transitoria, y es un buen escenario base, nunca hemos estado en una pandemia y no se sabe cómo se sale.

A pesar de la mayor cercanía de una subida de tipos, lo que afianza una buena noticia para el sector financiero, que lleva desde 2016 con tasas negativas, la nueva variante del coronavirus procedente de África, y bautizada como ómicrom, eleva la incertidumbre ante la amenaza que supone para la recuperación económica si llega a darse un rebrote en Europa, y con ella España, ante el desconocimiento de si las vacunas son eficaces para esta nueva cepa.

Prudencia con las provisiones

Al respecto, Gortázar señaló que hay un grado de variabilidad "elevadísimo" en 2022. "El grado de incertidumbre es relevante, el viernes vimos una caída de los mercados por la vuelta a lo anterior", dijo. A su juicio, ante este escenario, la banca debe ser prudente a la hora de comenzar a liberar provisiones porque se desconoce cuál va a ser la situación futura. Además, el sector aún tendrá que ver a mediados de 2022, una vez concluyan los periodos de carencia de los avales ICO, cuál es la situación real de compañías y sectores y el músculo financiero para afrontar sus deudas. "Hay que ser prudentes y, por tanto, hasta que no tengamos más certeza de que el escenario se acerca más a lo positivo, no reduzcamos provisiones. No porque las vayamos a necesitar, sino porque es lógico tener prudencia y esperar", dijo el consejero delegado de CaixaBank.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, señaló que hay que ser cautos a la hora de liberar provisiones porque aún hay una enorme incertidumbre "con lo que va a ocurrir con la economía el año que viene, pero también en 2023". Según Dancausa, de momento, la evolución de la mora está siendo muy positiva gracias a las moratorias de crédito, pero aún queda ver qué pasa cuando expiren las carencias de los ICO, ya que puede repercutir y mucho en empresas y familias. "Si los ERTEs se convierten en EREs, la mora va a subir", dijo. No obstante, apuntó que el sector tiene una política holgada de provisiones para que los impagos no causen estragos.

Sin urgencia de fusiones

Respecto a las fusiones, González-Bueno, del Sabadell (banco que está en el foco después de que el presidente de BBVA, Carlos Torres, asegurara hace dos semanas que podrían volver a plantearse "a futuro" una unión con el banco de origen Catalán), dijo que en la actualidad, y tras la concentración tan alta que se ha dado en España, hablar de fusiones "parece que es menos urgente". El consejero delegado de la entidad apuntó que en España los bancos que quedan son rentables y sostenibles. "Los jugadores que hay tenemos cuotas relevantes en determinados segmentos y geografías, que es como se mide la competencia, no se mide en nivel agregado de país, y ahí ya tenemos niveles de concentración importantes", dijo. En el marco de los ajustes de oficinas y plantilla, apuntó que continuarán dándose en el medio y largo plazo, pero con menos intensidad que la vista en estos años de pandemia, de forma más progresiva y menos traumática.

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, apuntó que la banca española ha tenido un proceso de reconversión más profundo de la europea, lo que ha llevado a que los niveles de eficiencia del sector español comparen muy bien con el europeo. "Decir que se ha cerrado el mapa bancario, me parece prematuro", aseveró. No obstante, remarcó que el sector ya está muy concentrado con tres grandes bancos que concentran el 60% del negocio. "Con lo cual, para incorporar más concentraciones, hay que hacerlo con cautela", añadió. Respecto a las cada vez mayores comisiones que cobra la banca ante los bajos tipos, Villalabeitia dijo que las entidades dan muchos servicios y todos ellos son costosos. "Tienen que cobrar aunque los tipos sean positivos", apuntó. El presidente de Kutxabank quiso recalcar que la entidad que encabeza nunca ha aumentado precios y tarifas, pero cada vez dan más servicios, con el objetivo de equilibrar la estructura de ingresos. "Los ingresos por servicios nos aportan más que el margen financiero, pero como digo, los servicios hay que cobrarlos, pero luego el nivel de competencia es tan terrible, que hacen que esos servicios no puedan ser caros", dijo.