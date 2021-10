Dancausa: "Tengo plena confianza en que la acción de Bankinter llegará a 9 euros en el medio plazo"

Bankinter ha abierto este jueves la sesión en bolsa con un desplome del 6%, coincidiendo con la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año. La consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, ha defendido en la rueda de prensa de presentación de resultados su "confianza plena" en la acción de la entidad, asegurando que el valor de los títulos va a llegar a los 9 euros en el medio plazo (hoy, por debajo de los 5 euros).

Según la banquera, el objetivo del banco es lograr que cierre 2023 con un beneficio neto de 550 millones de euros, el que logró en 2019, antes de la pandemia y de la venta de Línea Directa. "El comportamiento de la acción no puedo anticiparlo, pero tengo claro el valor del banco y la diversificación de ingresos. Estamos llenos de proyectos y creo mucho en Bankinter", aseguró. Asimismo, no entró a valorar el porqué presentando "tan bueno resultados" la acción ha bajado hoy, pero aseguró que en los próximos días, cuando se analicen los mismos, se verá reflejado en la cotización.

Por otro lado, respecto a los recortes de plantilla que están haciendo el resto de bancos competidores (Santander, Sabadell, CaixaBank, BBVA o Unicaja han puesto EREs en marcha), recalcó que Bankinter es la única entidad que lejos de reducir empleados los ha incrementado en los últimos años y criticó que "en los malos años haya que reducir plantilla".

Dancausa También mostró su confianza en Jaime Botín, mayor accionista del banco a través de Cartival, tras la condena de tres años de prisión por contrabando con un Picasso y una multa de 92 millones de euros. "Le conozco desde hace más de 30 años y soy testigo de su integridad, de su contribución a la banca y de sus firmes principios. Por ello, tengo que decir que lo que le ha sucedido es una sucesión de incoherencias y desatinos a los que no encuentro lógica ni explicación ninguna. La historia comienza con señor que compra y paga una obra en Reino Unido y luego le es decomisada y expropiada, le obligan a pagar tres veces el valor de la misma y le condenan a tres años, ¿qué racional hay detrás de eso?", se cuestionó. Así, mostró su apoyo y el de los empleados al banquero.

En lo que respecta a compras (el banco se anotó una plusvalía de 895 millones con la segregación de Línea Directa en el segundo trimestre del año), la ejecutiva ha asegurado que la entidad en la actualidad no piensa en ningún tipo de adquisición, ni dentro ni fuera de España, asegurando que están cómodos con su diversificación (tienen presencia en Portugal e Irlanda). Asimismo, preguntada respecto a un posible interés por el Sabadell, negó la opción y dijo que el objetivo de Bankinter en continuar en solitario sin entrar en ningún tipo de integración.

Sobre los fondos europeos, de los que a España le corresponden 140.000 millones, de los que ya han llegado 9.000 millones, aseguró que de momento esa cuantía no ha llegado a las empresas, pero se mostró convencida de que lo hará.

Por su parte, el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, aseguró que el banco, con un ratio de mora a cierre de septiembre del 2,4%, algo superior a la de diciembre (2,37%) pero menor a la de hace un año (2,51%), tiene los impagos muy controlados y no perciben un riesgo de inflexión de que pudiera haber mayores deterioros. Asimismo, recordó que Bankinter ya realizó el año pasado una provisión extraordinaria al respecto de 240 millones de euros, que aún no se ha utilizado.

El banco, no obstante, en este tercer trimestre del año ha dedicado otros 45 millones de euros a dotaciones pero para contingencias legales. Díaz aclaró que se ha hecho para adelantar y continuar la prudencia habitual de la entidad, pero no están viendo mayores riesgos al respecto, ni mayores demandas por las hipotecas multidivisa, todo lo contrario, reseñó que en este último aspecto, están a la baja. Asimismo, respecto a las cuentas nóminas, cuyo saldo ha crecido un 23% con 14.500 millones frente a un año antes, puesto que la entidad es de los pocos bancos que remunera el ahorro de los clientes, explicó que pese al coste de los depósitos, rentabilizan esta bonificación porque consiguen vincular a los clientes a través de otros productos. "Es un trabajo de venta combinada, ponemos la maquinaria comercial en funcionamiento para que el retorno sea el mayor, en el largo plazo se consigue ese retorno. De ahí que las condiciones de la cuenta no hayan variado en los últimos ocho o nueve años", dijo.

Finalmente, el director financiero aseguró que el banco ya nota la mejor evolución del consumo, y de dicho negocio, acompañado de la recuperación de la economía, en todos los países en los que opera.