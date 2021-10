Capital Advisor, el nuevo asesor de fondos de Bankinter 100% digital a partir de 10.000 euros

Bankinter ha presentado hoy en sociedad un asesor de fondos 100% online llamado Capital Advisor. El servicio ofrece el asesoramiento y control de las carteras de fondos de inversión de sus clientes y será totalmente gratuito para sus clientes a partir de 10.000 euros.

"El objetivo del servicio es llevar el asesoramiento de las oficinas al mundo digital. Con esto nos aseguramos de que sus carteras tienen un seguimiento profesional y también de que el asesoramiento que reciben es igual al que recibirían si acudieran a una oficina Bankinter", afirmó esta mañana César Calvo, director de Desarrollo de Negocio de la entidad durante la rueda de prensa celebrada de manera telemática.

"Capital Advisor está dirigido a clientes inversores que quieren tomar sus propias decisiones, tras recibir un asesoramiento necesario para no enfrentarse a un universo de más de 4.800 fondos de inversión", apunta Gloria Ortiz, directora general de Banca Comercial de Bankinter.

El nuevo asesor online permitirá a los clientes que decidan utilizar definir, en primer lugar, su perfil de riesgo e, incluso, modificarlo dependiendo de las condiciones de mercado. Además, podrá seguir las recomendaciones del Departamento de Análisis de Bankinter, liderado por Ramón Forcada, si así lo desea, con un objetivo definido de medio o largo plazo. En todo caso, "el cliente siempre va a tener la última palabra sobre dónde y cómo puede invertir su dinero. El cliente puede personalizar su cartera: podrá elegir el perfil de riesgo a asumir, personalizará el mix que tiene en cartera entre renta fija y renta variable, en qué zona geográfica invertir, etc. Con esto conseguimos que cada cliente construya una cartera", recalca Calvo.

Desde la entidad confían en que esta nueva herramienta de inversión online favorezca la inversión en fondos frente a "la liquidez que no ofrece ahora mismo ninguna rentabilidad". No obstante, por el momento, no estará disponible para los clientes de Evo Banco ni ofrece la posibilidad de filtrar por fondos ESG en la construcción de la cartera, aunque no se descarta que pueda hacerse en un futuro.