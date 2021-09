CVC descarta quedarse 50 años en LaLiga: pacta una vía de salida antes

Javier Romera Madrid

CVC Capital Partners descarta quedarse en LaLiga los 50 años pactados tras tomar el 10,95% de los derechos por 2.668 millones de euros. Juan Arbide, máximo responsable del fondo de capital riesgo en España, ha explicado en un encuentro con los medios en la sede de LaLiga que "aunque no está predeterminado, normalmente una inversión de este tipo, en el ámbito deportivo lo normal es que salieramos en un plazo de entre 8 a 10 años".

Para ello, según han detallado Arbide y Óscar Mayo, director general de LaLiga, se activado un protocolo de salida. "Quien entre en nuestro lugar deberá tener unos objetivos compatibles con LaLiga, no se trata de buscar un mero inversor", ha comentado el responsable de CVC. En esta línea, no se descarta tampoco que pueda producirse una posible salida a bolsa del vehículo creado para dar entrada al fondo, LaLiga Impulso.

El acuerdo se renegociará si se crea la Superliga

El fondo ha valorado LaLiga en un total de 24.250 millones de euros y prevé que en cinco años alcance los 30.000 millones, aunque según ha advertido Mayo "nos enfrentamos a una situación de incertidumbre con la posible aparición además de la Superliga".

La patronal de los clubes españoles considera por ello fundamental la entrada de un nuevo socio que ayude a impulsar tanto el mercado local como, sobre todo, el área digital y la internacionalización, con la meta puesta en crecer en EEUU, China, México y el resto de Latinoamérica, con aumento de ingresos a doble dígito. El responsable de CVC Capital Partners ha recordado, en este sentido, que "se trata de una inversión atípica porque estamos pagando un múltiplo de 15,1 veces el ebidta, que es muy alto, pero no compramos una participación, como es lo habitual en estos casos, si no que adquirimos unos derechos por un plazo determinado".

LaLiga alcanzó en la última temporada unos ingresos de 1.954 millones de euros y un ebitda de 1.610 millones, lo que implica un margen del 82,4%. "Ahora tenemos recursos y un fondo que nos ayudará al crecimiento de los clubes", ha dicho Mayo. Los únicos que no participarán en el reparto son Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao, que votaron en contra del acuerdo y que quedaron, por lo tanto al margen.

Los clubes tendrán que presentar a partir de ahora un plan a la patronal detallando el uso de los fondos, que se ingresarán a través de créditos blandos.

El director general de LaLiga ha admitido también que si la Superliga saliera adelante "afectaría de lleno a la valoración de la competición y nos tendríamos que sentar con CVC a renegociar los términos del acuerdo, aunque es algo que hoy por hoy no está aún definido".

Por último, el director general de LaLiga ha anunciado que "se ha denunciado ante las autoridades de la competencia de la Comisión Europea la falta del FairPlay financiero por parte de determinados clubes, fundamentalmente el Manchester City y el Paris Saint Germain y es un problema que hay que abordar ya"

"Están contabilizados ingresos comerciales de empresas de Qatar que no se corresponden en realidad con los equipos. El resto de equipos compiten en desigualdad de competiciones porque son clubes con ingresos que no les corresponde o que están generando pérdidas continuas y eso no es sostenible". La denuncia ante Bruselas se presentó hace ya tiempo, pero LaLiga ha vuelto a reclamar la actuación de la Uefa