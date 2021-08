CVC entra en LaLiga pero inyecta 600 millones menos con Madrid y Barça fuera del acuerdo

Hay quorum en el fútbol español. Más de una semana después de conocer el acuerdo alcanzado entre LaLiga y el fondo luxemburgués CVC Capital Partners, los 42 equipos de la competición (20 de Primera y 22 de Segunda) han votado mayoritariamente a favor del mismo en la Asamblea General Extraordinaria que se ha celebrado hoy.

Concretamente, 38 equipos se han mostrado a favor de este acuerdo para que el fondo inyecte 2.700 millones de euros en los equipos de fútbol a cambio de aproximadamente un 10% de una nueva sociedad a la que LaLiga tendrá que aportar todos sus negocios, filiales y joint ventures.

No obstante, el acuerdo contempla un cambio de última hora: el pacto no incluirá a los clubes que se han mostrado en contra de este pacto. Es decir, el fondo no percibirá alrededor del 10% de los derechos de hasta cuatro equipos que se han mostrado contrarios al proyecto, pero tampoco estos se verán beneficiados por la inyección de capital.

De esta manera, el fondo luxemburgués inyectará hasta 600 millones de euros menos por la negativa de los cuatro clubes a firmar este acuerdo.

Según ha reconocido el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una rueda de prensa "la valoración no cambia, sino que CVC entregará menos dinero por los clubes que se han negado a firmar el acuerdo". En su opinión, la postura de Real Madrid y FC Barcelona tiene que ver con la Superliga. "Esta irrupción de dinero para que los clubes sean competitivos no favorece al modelo de Superliga que quiere llevar a cabo Florentino. El problema con el Real Madrid es cultural", ha apuntado el presidente de LaLiga.

De esta manera, el proyecto de LaLiga Impulso saldrá adelante pese a la negativa de clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien ayer tildó este acuerdo como "totalmente ilegal".

Tal y como explicó la patronal del fútbol cuando se anunció este pacto, se trata de un ambicioso plan de inversión que permitirá dotar a LaLiga y los clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados.

Y es que la pandemia ha mermado de manera significativa los ingresos de los distintos equipos, los cuales se han visto obligados a aligerar su masa salarial para cuadrar sus plantillas.

Los equipos tienen mucho que ganar con este acuerdo. Y es que serán los clubes quienes recibirán una mayor parte del 'pastel', alrededor del 90% de los 2.700 millones de euros. A falta de cerrar ciertos flecos sobre la distribución de estos préstamos, unos 270 millones de euros irían a parar a las arcas del FC Barcelona y unos 260 millones para el Real Madrid. El otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid, recibirá algo menos de 200 millones de euros.

No obstante, según ha confirmado LaLiga, el 70% de los 2.400 millones que recibirán todos los equipos deberán emplearse en infraestructuras (instalaciones, campos, cantera...), un 15% será para pagar deuda financiera y otro 15% para la inscripción de jugadores.

Según ha podido confirmar elEconomista.es, el monto que recibirán los 42 equipos profesionales se entregará como préstamo participativo (un instrumento híbrido entre capital y préstamo) con un tipo de interés al 0% y un vencimiento a 40 años, por lo que en principio su devolución (del principal) no debería suponer ningún tipo de carga para los equipos. Al ser un instrumento híbrido (es en parte capital) no contará como deuda, de modo que los equipos podrán utilizar este dinero para mejorar el activo de su balance y su patrimonio neto. Esta mejora será fundamental para cumplir con las reglas financieras de la UEFA.

Con esta transacción, LaLiga quedaría valorada en 24.250 millones de euros, cifra que reconoce el liderazgo de LaLiga como una de las competiciones deportivas más destacadas a nivel mundial, así como su potencial de crecimiento a través de la una mayor presencia digital enfocada en la interacción directa con los fans, la inversión en marca y proyecto deportivo y la internacionalización, en un esfuerzo coordinado entre LaLiga y los clubes. Se trata de una valoración superior a la que se ha barajado en otros proyectos de características similares.

Así lo asegura un informe del banco de inversión Rothschil & Co, quien asegura que la valoración asignada a LaLiga Impulso es "justa desde un punto de vista financiero".

El estudio del banco de inversión estima que la tasación asignada a LaLiga Impulso supone un múltiplo de 15,1% sobre ebitda, y está "alineada" con la media de operaciones del mercado e inversiones en activos similares.

Para el análisis, la firma ha tenido en cuenta los habituales modelos de valoración vía descuentos de flujo de caja, comparativa del mercado y análisis de transacciones semejantes.

Considera además que CVC, que anteriormente era propietaria de la Fórmula 1 y MotoGP y ha invertido en rugby y voleibol, podría ayudar a LaLiga a desarrollar su negocio digital y ampliar su alcance internacional.

Añade que, en general, los ingresos de los clubes de primera división de España cayeron un 8% interanual, hasta los 3.100 millones de euros, en la temporada 2019/20 interrumpida por la pandemia, quedando por detrás de la Bundesliga, donde los ingresos cayeron un 4% hasta los 3.200 millones. La Premier League, líder del mercado, generó 5.100 millones, un 12% menos.