Deutsche Bank quitará los móviles de empresa a más de 1.000 empleados de España

Deutsche Bank ha decidido impulsar distintos planes de ajuste de costes en su filial española para elevar la eficiencia y, así, aumentar la rentabilidad del negocio. Entre estas medidas, se encuentra además del anunciado recorte de hasta 30 personas y el cierre de una docena de sucursales, la retirada de los móviles y tabletas corporativas a casi la mitad de la plantilla.

La intención del banco es que los empleados operen con sus propios dispositivos a partir de ahora, aunque para ello, compensará determinados gastos con una partida extra en la nómina de hasta 13 euros al mes. La medida que, según los sindicatos, afectará a algo más de 1.000 empleados (principalmente gestores de carteras y directores) se desarrollará en los meses de verano.

Para ello, Deutsche Bank ha informado recientemente a los trabajadores que próximamente van a tener que devolver los aparatos de empresa que fueron entregados en su momento, por lo cual les insta a que faciliten sus dispositivos privados con el fin de poder instalar una tarjeta SIM con la que poder grabar las conversaciones con los clientes y el sistema de control de datos.

Desde el banco señalan que la propuesta es de adhesión voluntaria y va en línea con iniciativas similares en otras compañías en los últimos años. Además, indican que con este nuevo sistema se garantizará la conciliación laboral, ya que desde el dispositivo personal se podrá deshabilitar la línea de voz corporativa fuera del horario y se podrá restringir las notificaciones.

La compensación por los costes que se distribuye 8 euros por consumo de datos y 5 euros por compra o amortización del móvil o la tableta no está exenta de impuestos, ya que esta partida tiene tributación por IRPF y Seguridad Social al tratarse de un complemento retributivo.

Tabletas

El proyecto, que internamente se denomina 'Bring your own device' ('rae tu propio dispositivo'), no afectará a los teléfonos de empresa que no sean inteligentes. En el caso de las tabletas, el banco proporcionará a la plantilla un ordenador portátil con conexión Wi-Fi, pero serán los propios empleados los que asuman el gasto, ya que la entidad no va a facilitar una tarifa de datos a internet. CCOO denuncia que la mayoría de las oficinas de Deutsche Bank no tienen red Wi-FI.

En 2020 la filial española del grupo alemán perdió casi 5 millones de euros debido a las provisiones para hacer frente a la pandemia. Su nivel de eficiencia se sitúa en el 77%, uno de los peores del sistema nacional. El banco cuenta con algo más de 2.200 trabajadores y una red de oficinas de 168, antes de la reestructuración puesta en marcha en mayo.