Estas son las nuevas comisiones de banco que comenzarás a pagar en junio

elEconomista Madrid

La crisis de la pandemia del coronavirus y el prolongado escenario de bajos tipos de interés ha llevado a la banca a incrementar, y cada vez más, las exigencias que le reclaman a los clientes si quieren evitar las temidas comisiones. Un pago que, además, se suele producir durante el mes de junio.

El BBVA estrena comisiones este mes de junio

BBVA es una de las entidades bancarias que ha endurecido las condiciones a los clientes para evitar el pago de comisiones. De hecho, la entidad justificó esta estrategia por "la situación económica tras la crisis sanitaria, así como la evolución de los mercados financieros".

Así, la cuenta Adiós Comisiones ha pasado a denominarse Cuenta Elección y cobrará comisiones a todos los clientes menos vinculados con el banco. Este pago pasará a tener una liquidación trimestral, los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre y será de 15 euros (60 euros al año) para los usuarios con una vinculación media y de 40 euros (160 euros al año) para los que no cumplan con ninguna de las condiciones.

Concretamente, para que el cliente pueda beneficiarse de las cero comisiones deberá tener domiciliados nómina o ingresos a partir de 800 euros al mes, o pensión o prestación por desempleo, de más de 300 euros. Además, deberá tener vinculados a la cuenta cinco cargos de recibos en cuatro meses o realizar siete compras en cuatro meses con tarjeta de crédito. Finalmente, también tendrá que tener un producto con el banco, bien un préstamo, una hipoteca, un seguro, fondos o planes con un saldo superior a los 5.000 euros o tener activa la tarjeta de crédito y gastar al menos 200 euros en cuatro meses.

Qué banco cobrará comisiones este mes de junio

Además de los posibles cambios en las condiciones de contratación, el comparador financiero HelpMyCash.com explica que la mayor parte de los bancos cobran a sus clientes menos vinculados las comisiones de mantenimiento mensual, trimestral o semestral en el mes de junio y diciembre. No obstante, el comparador señala que si se cumplen con las condiciones de la cuenta o esta no tiene requisitos para esquivar gastos, no cabe la preocupación.

1.BBVA: el próximo15 de junio cambian las condiciones de la Cuenta Va Contigo. Así, los clientes menos vinculados empiezan a pagar 40 euros trimestrales.

2. Banco Santander: los clientes menos vinculados del programa Santander One pagan 20 euros todos los meses

3. Banco Sabadell: tiene una comisión trimestral de 30 euros a los clientes de la Cuenta Expansión que no cumplen los requisitos

4. Bankia: el programa Por Ser Tú cobra 14 euros al mes por cada cuenta de los clientes menos vinculados.

5. Kutxabank: la comisión es trimestral y alcanza los 30 euros

6. Abanca: En junio y en diciembre cobra 50 euros a los que no cumplen las condiciones de programa Cero Comisiones.

7. Ibercaja: cobra 60 euros semestralmente. Concretamente, los meses de junio y diciembre

8. Unicaja: Los clientes no vinculados pagan 30 euros cada trimestre

9. ING: Los clientes de ING con más de 30.000 euros en la Cuenta Naranja pagan 10 euros mensuales si no cumplen las condiciones de la Cuenta Nómina

Respecto al resto de bancos, el comparador financiero apunta que CaixaBank cobra comisiones cada tres meses, pero los meses de enero, abril, julio y octubre. Mientras que Bankinter cobra gastos cada seis meses, pero los aplica seis meses después de que el cliente haya firmado el contrato de la cuenta.