Nueva comisión de los bancos para clientes con más de 100.000 euros: cómo te afecta y cómo evitarla

Desde que el Banco Central Europeo (BCE) comenzase a cobrar a las entidades por los depósitos de sus clientes, algunos bancos han comenzado a mover nuevas medidas para compensar este gasto. Una forma de trasladar los tipos negativos a los particulares, ya se hacía con empresas y usuarios de banca privada, que sin embargo no afecta a todas las cuentas.

¿Qué bancos han dado el paso?

En enero de 2021, BBVA anunció que sería la primera entidad española en cobrar a particulares por depósitos de más de 100.000 euros. Una política controvertida, con una comisión del 0,3% anual (0,025% mensual) que se incluyó desde febrero.

Así mismo, ING dará un paso similar este mes de abril aunque en el caso de la entidad neerlandesa, para usuarios con más de 30.000 euros en la Cuenta Naranja. A ellos, y en determinadas condiciones, se les aplicará una cuota fija de 10 euros mensuales.

¿A quién afecta?

Aunque los límites son en 100.000 y 30.000 euros en los dos bancos señalados, esta medida no afecta a todos los clientes que superen estas barreras. En el caso de la entidad vasca, solo se cobra a aquellas personas que no tienen ninguna vinculación, es decir, que no tengan ingresos domiciliados o productos adicionales.

Por su parte, en ING el cobro es para aquellos que no cumplen con las condiciones de la Cuenta Nómina. En un caso similar al de BBVA, es para aquellos que no tienen domiciliado ningún gasto (da igual importe o naturaleza) o no realizan transferencias de al menos 700 euros.

¿Cómo se evita la comisión?

Visto que son condiciones muy fáciles de cumplir, tanto BBVA como ING dejan la posibilidad de adaptarse a los requisitos exigidos para no tener que afrontar la nueva comisión. Sin embargo, si por una difícil situación económica no se pudiesen cumplir, bien se podría negociar el nuevo coste con la entidad o bien diversificar los ahorros.

En este último caso, sería conveniente abrir una nueva cuenta bancaria o depósito en otro banco, trasladar ahí parte del dinero y así no superar los límites fijados. Existen determinadas entidades que no cobran comisiones por las nuevas cuentas, así como el Fondo de Garantía de Depósitos cubre los primeros 100.000 euros custodiados en cuentas o depósitos por titular y banco.