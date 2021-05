CaixaBank, dispuesto a oír al Gobierno por los despidos, pero tomará "las decisiones oportunas"

Ángel Álvarez Valencia

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha mostrado abierto a escuchar las críticas del Gobierno a los despidos y las remuneraciones de los directivos, pero insistió en que en el caso de los salarios se trata de una cuestión "muy regulada" y que tiene que ser la entidad la que tome las decisiones que considere necesario.

Gortázar aseguró que "nosotros escuchamos a todo el mundo, no solo por ser el Gobierno, también por ser el segundo accionista a través del Frob". Eso sí, el consejero delegado dejó claro que será la entidad la que tendrá la última palabra para "tomar las decisiones conforme a lo que creemos que es lo mejor".

El consejero delegado de CaixaBank, presentó esta mañana en Valencia los resultados de la entidad en el primer trimestre de este año, en que ganó 4.786 millones de euros, tras incorporar el efecto contable positivo de la absorción de Bankia, que asciende a 4.300 millones.

De la misma forma defendió la reestructuración laboral tras la fusión con Bankia, para la que está negociando la salida de cerca de 7.800 trabajadores mediante un ERE, que también ha levantado el rechazo de algunos ministros. Gortázar recordó que la fusión con Bankia "recibió los parabienes de todos los reguladores" y que "el 99% de los accionistas aprobaron la fusión".

El consejero delegado no quiso desvelar si el Frob ya había planteado alguna medida concreta en el consejo del banco, del que forma parte. Gortázar también insistió en que la remuneración de las cúpulas bancarias "es uno de los temas más regulados, afortunadamente para bien, desde la anterior crisis".

En ese sentido, recordó que en el consejo "se han planteado las remuneraciones de los consejeros ejecutivos y ahora deber ser ratificado en la junta, que será la que lo votará. No se pueden cambiar sin generar retrasos y cambios en la convocatoria de la junta", que se celebrará la próxima semana.

"Queremos escuchar y explicar que no estamos en tiempos fáciles y requieren decisiones difíciles, que muchas veces no gustan", aseguró, para a continuación volver a defender también el ajuste laboral. "Lo que no podemos es irnos a la inacción", remarcó. Gortázar no precisó el coste que estiman que tendrá el ERE, por considerarlo prematuro.

"Creo que es posible y necesario un acuerdo, que permita a la entidad hacer frente a lo que tiene por delante en los próximos años, que es duro", aseveró pese al rechazo mostrado hasta ahora por sindicatos y la Administración. Según Gortázar no se imagina otra salida que no sea un acuerdo con los trabajadores, lo que considera que conllevaría también el respaldo político.

Comisiones

El responsable de CaixaBank insistió en que actualmente "la recogida de depósitos genera pérdidas" y que la apuesta de la entidad es no trasladar esos tipos negativos a la mayoría de clientes particulares. Lo estamos haciendo a las empresas, pero nos parece que la sociedad todavía no debe verse afectada".

En esa línea apuntó que tras la absorción de Bankia, el banco cuenta con más de 12 millones de clientes que no pagan comisiones y su estrategia pasa por reforzar esa vinculación para tener clientes rentables.

Resultados

Los resultados de CaixaBank incluyen por primera vez a Bankia en el balance y los ratios, aunque no la actividad recurrente de Bankia en la cuenta de resultados.

Sin tener en cuenta el impacto extraordinario contable, el beneficio de la entidad se hubiera situado en 514 millones. En el mismo periodo del año anterior, CaixaBank en solitario había registrado un resultado de 90 millones.