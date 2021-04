CaixaBank reduce el ERE a 7.791 trabajadores y ofrece recolocaciones a todos los despedidos

CaixaBank ha dado ya algunos detalles de su plan de recolocaciones para mitigar el impacto del ERE para casi 8.300 trabajadores y el cierre de más de 1.500 oficinas en el marco de su fusión con Bankia. La entidad ha propuesto una iniciativa, que consiste en la búsqueda de otro empleo para la totalidad de los afectados, de los 500 pasarán a filiales del grupo que no formaban parte del recorte. De esta manera, el ERE se reduce en esta cantidad y se limita a 7.791 personas.

Esta medida no es nueva en el sector financiero ni en el mundo empresarial, pero sí es el primer banco en ofrecer un puesto de trabajo en otra firma al 100% de la plantilla que despedirá. El Santander ya se comprometió a reubicar a una parte de los empleados de su ERE pactado a finales de año.

CaixaBank ha celebrado este martes la tercera reunión para avanzar en las negociaciones con los sindicatos en su plan de recortes, y lo ha hecho envuelto en medio de la presión del Gobierno para que reduzca el número de despidos. Los representantes de la plantilla han trasladado a la cúpula que no aceptarán el proyecto si no se minimice la extinción de los contratos y se mejoren las condiciones salariales, además de que no aceptarán medidas traumáticas.

El banco, previsiblemente recortará aún más el volumen de empleados que tendrán que abandonar sus puestos, según avancen las conversaciones a lo largo del mes de mayo, tal y como ha sucedido en procesos similares con anterioridad. Pero, siempre que sea posible para conseguir los ahorros de costes estimados inicialmente.

El plan de recolocación diseñado, del que se darán los detalles en próximas reuniones, es clave en este ERE, ya que al menos el 50% de las salidas afectarán a personal con menos de 50 años, primando así la meritocracia y no la fecha de nacimiento. Aún así, la dirección ha comunicado que estudiarán propuestas para modificar en parte este criterio, aunque considera que es un "error concentrar las salidas en la gente más mayor".

Ajuste

De acuerdo con la información facilitada la semana pasada, la entidad pretende ajustar en producirán especialmente en la red, con 5.742 trabajadores afectados. Los servicios centrales y las direcciones territoriales asumirán 1.861 empleados despedidos; mientras que otros centros de trabajo, los restantes, 688.

Según la propuesta, la entidad ha establecido 4 grupos para abordar las salidas. Para los mayores de 63 años les ofrece 20 días por año trabajado tope de 12 mensualidades. De 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, el 50% del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social. Para los trabajadores con una edad de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad, el 50% del salario regulador con máximo de 2 anualidades. Para el resto de la plantilla, 25 días por año trabajado con tope de 18 mensualidades.