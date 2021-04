Amazon va camino de superar a Walmart en ventas en EEUU para 2025, según un informe

Amazon superará a Walmart como el mayor minorista de EEUU para 2025, según un nuevo informe publicado este martes. El estudio calcula que el gigante del comercio electrónico tiene un impulso demasiado fuerte para que Walmart lo detenga, a pesar de las grandes inversiones que la 'Bestia de Bentonville' ha hecho para competir en el mercado online.

Si no hay grandes cambios, en 2025 Amazon y sus filiales venderán productos por valor de 632.00 millones de dólares en EEUU, superando los 523.000 millones de dólares que ingresará Walmart, según el informe de la consultora Edge by Ascential, que midió el valor de todos los productos vendidos por cada empresa online y en tiendas físicas, sin contar las gasolineras asociadas a los hipermercados.

Para evaluar el tamaño relativo de Amazon y Walmart, Edge utilizó el volumen bruto de ventas, que mide cuánto dinero gastan los compradores en cada empresa. Tradicionalmente, el tamaño de la empresa se mide comparando los ingresos, pero hacerlo en este caso no permite ver la imagen completa porque las dos empresas tienen modelos diferentes.

Amazon genera la mayor parte de sus ventas a través de los cerca de 2 millones de comerciantes externos en su sitio, cobrando a estos vendedores una comisión que suele ser el 15% del precio de un producto determinado. Lo que recaudan los comerciantes no aparece en los resultados financieros de Amazon. Si bien Walmart está aumentando de forma clara su posición online y las ventas de terceros a través de su plataforma, sigue siendo principalmente un minorista tradicional, que compra productos de mayoristas y los vende al consumidor final en supermercados.

El informe no incluye los ingresos de Amazon Web Services, la división de servicios en la nube de Amazon, ni las ventas de publicidad. Lo que sí cuenta son las ventas de los afiliados de ambos minoristas, como Whole Foods de Amazon y Sam's Club en el caso de Walmart, pero no incluye los ingresos por subscripciones, como Amazon Prime o la cuota de socio de Sam's Club.

"La pandemia ha cambiado permanentemente los hábitos de los consumidores de las tiendas hacia el comercio digital", dijo Deren Baker, director ejecutivo de Edge by Ascential. El principal beneficiario es Amazon, porque Walmart todavía se está poniendo al día a pesar de que ha gastado cientos de millones para ponerse al nivel de su rival: sin ir más lejos, el año pasado, el veterano minorista lanzó un servicio de suscripción de estilo Prime. Mientras tanto, Amazon continúa construyendo centros de reparto en todo el país en un intento de acelerar las entregas y reducir la ventaja de Walmart en la recogida, ya que permite a los clientes acercarse a cualquiera de sus más de 5.000 establecimientos para recibir los pedidos en cuestión de horas.

Mala imagen

Para que la predicción de Edge se convierta en realidad, Amazon tendrá que seguir atrayendo a los consumidores. La reciente victoria de la compañía, que aplastó el intento de crear un sindicato en su planta de Bessemer, Alabama, que incluso contaba con el apoyo del presidente, Joe Biden, dejó a muchos estadounidenses con la impresión de que el gigante trata mal a sus trabajadores a pesar de pagarles más del doble del salario mínimo nacional. También existe la preocupación de que Amazon esté dañando el medio ambiente y provocando el cierre de miles de pequeñas empresas.

Los consumidores más jóvenes, en particular, desconfían de la compañía sitio. Los de la llamada Generación Z, de entre 15 y 25 años, se sienten más culpables por comprar en Amazon y quieren reducir sus gastos en el sitio, según una encuesta de 2.000 compradores realizada por la consultora Sitecore. La encuesta descubrió que más del 50% de los menores de 35 años quieren reducir sus compras en esta cadena, frente a un 30% de los mayores de esa edad.

Casi el 70% de los encuestados eran miembros de Amazon Prime y más de la mitad dijeron que Amazon es la primera web a la que entran cuando quieren buscar algún producto para comprar, según los resultados del estudio. Una relación de amor-odio que, por el momento, le sigue resultando rentable a la empresa de Jeff Bezos, y pronto de Andy Jassy.