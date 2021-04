El sueño del primer sindicato de trabajadores de Amazon se aleja con la mitad de los votos escrutados en Alabama

El escrutinio de los primeros votos para decidir si se crea en un almacén de Alabama el que podría ser el primer sindicato de empleados de Amazon en EEUU ha resultado decepcionante a los intereses de los sindicalistas: el "no" supera al "sí" por más del doble, con la mitad de los sufragios escrutados.

Con aproximadamente la mitad de los sufragios escrutados, los trabajadores partidarios de organizarse sindicalmente son 463, mientras que los contrarios a la propuesta llegan a los 1.101, en un conteo que puede seguirse virtualmente por videoconferencia.

Para ganar, tanto el "sí" como el "no" deben llegar a los 1.608 votos, lo que supondría superar el 50% de las 3.215 papeletas emitidas.

El escrutinio comenzó este jueves tras prácticamente dos semanas enteras de discusiones entre la empresa y los sindicalistas sobre la validez de cada voto, un proceso que se hizo manualmente y sufragio a sufragio a puerta cerrada y durante el cual, según fuentes sindicales, Amazon rechazó varios centenares de votos.

En caso de que ninguna de las partes alcance los 1.608 votos, el escrutinio se prolongaría más, puesto que entonces entrarían en juego los sufragios cuya validez ha sido puesta en duda y que deberían volverse a estudiar caso por caso.

El conteo se detuvo a las 6 de la tarde hora local y se retomará el viernes a las 8.30 de la mañana.

El segundo empleador de EEUU no tiene sindicato

La firma que dirige Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según Forbes, es el segundo mayor empleador del país, solo por detrás de la cadena de hipermercados Walmart, y desde el inicio de la pandemia ha disparado tanto su actividad como sus beneficios y ha contratado a decenas de miles de nuevos trabajadores.

Sin embargo, la empresa no cuenta con ningún sindicato de trabajadores en EEUU y es conocida por su firme oposición a los esfuerzos organizativos de sus empleados, algo que ha mostrado en varias ocasiones a lo largo de esta campaña en el almacén de Bessemer (Alabama).

Por lo que podría tener de pionera, la votación está siendo muy seguida en todo el país, e incluso el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, aludió implícitamente a este caso cuando hizo, a principios de marzo, una férrea defensa pública de los sindicatos y del derecho a sindicarse.

¿Por qué los trabajadores no se sindican en Amazon?

"Es un entorno muy difícil para que se formen sindicatos porque estos requieren confianza y solidaridad entre los trabajadores, pero en Amazon no les da tiempo porque los trabajadores están constantemente entrando y saliendo", apunta Robin Gaster, autor del libro Behemoth, Amazon Rising: Power and Seduction in the Age of Amazon (Behemot, el ascenso de Amazon: poder y seducción en la era de Amazon).

Según el experto, la empresa puede filtrar con relativa facilidad (mediante entrevistas y el análisis de su historial laboral) a las potenciales nuevas contrataciones para asegurarse de que no son favorables a la sindicalización.

"Amazon es muy hostil a los esfuerzos para sindicarse y han aprovechado que en los últimos cuarenta años en EEUU, desde (el expresidente Ronald) Reagan, el clima para las organizaciones sindicales ha sido muy difícil", explica Peter Meiksins, profesor emérito de Sociología en la Universidad Cleveland State de Ohio.

Además de la tradicional resistencia de la mayoría de empleadores a las organizaciones sindicales, en el caso de Amazon los expertos apuntan a que se añade un componente de cultura de empresa, en que se requiere un compromiso absoluto con la "misión" corporativa y los sindicatos son vistos como una brecha en ese empeño.