El banco danés que no quiere más depósitos sube la penalización a sus clientes y desata la polémica en Dinamarca

Vicente Nieves Madrid

Los tipos de interés negativos aplicados por algunos bancos centrales han puesto al mundo de las finanzas 'patas arriba'. En las regiones donde se está aplicando esta política se puede ver como los bancos reciben dinero (intereses) por pedir prestado al banco central o como las entidades cobran a sus clientes por mantener su ahorro en el banco. El mundo al revés, el ahorro penalizado mientras que la 'deuda' de los bancos comerciales con el banco central recibe un interés positivo.

El giro ha sido tal que la entidad danesa Danske Bank ha hecho público con un comunicado en el que deja caer que no quiere más depósitos de sus clientes ("porque generan un gasto considerable") y anuncia una mayor penalización para los ahorradores que dejen su dinero en el banco. Este comunicado ha sido la gota que ha colmado el vaso, llevando al Gobierno de Dinamarca a pedir audiencia a los bancos para que acaben con esta práctica "avariciosa".

Aunque esta situación no es nueva en Dinamarca, pues lo tipos negativos llevan establecidos allí varios años, los bancos están tomando cada vez medidas más agresivas en un intento por reducir su exceso de liquidez. Empezando por el principio, el Banco Nacional de Dinamarca (BND) aplica una tasa negativa del -0,5% al exceso de liquidez de los bancos comerciales, es decir, el dinero que aparcan (y que no prestan o no logran prestar) en el banco central.

¿Por qué hace esto el banco central? El BND trata de estimular el crédito con esta medida (para espolear la economía y la inflación) y mantener el tipo de cambio de la corona danesa estable respecto al euro (donde también reinan los tipos negativos). Pero a su vez está generando grandes problemas de rentabilidad a los bancos del país, que llevan tiempo cobrando intereses negativos a sus clientes por los depósitos.

Penalización a los clientes

Danske Bank anunció este lunes que reducía el umbral de los depósitos para empezar a cobrar intereses negativos a sus clientes minoristas. Los clientes que tengan menos vinculación con el banco pagarán una penalización sea cual sea la cantidad de dinero que tengan en el banco. Es decir, un cliente un con una cuenta con 1.000 coronas danesas (134 euros) tendrá que pagar un tipo negativo anual del 0,6%.

La caída ha sido drástica para todos los depositantes. Antes del comunicado, para los clientes minoristas con más vinculación (tienen la cuenta llamada NemKonto), los tipos negativos se aplicaban sobre depósitos de más de 250.000 coronas (33.600 euros). Ahora se aplicarán a depósitos de 100.000 coronas (13.400 euros) o más con un tipo negativo del -0,6% anual. Además, Danske Bank introduce un diferencial de tipos de interés con un rango que va desde el -0,75% al -1,00% anual para clientes comerciales (empresas). A las pequeñas empresas se les cobrará la tasa menos negativa de -0,75% anual, asegura el banco en el comunicado. La empresas con grandes depósitos podrían pagar hasta un 1% por mantener su liquidez en este banco.

Un exceso de depósitos

"La perspectiva de que los tipos de interés sigan siendo negativos, combinada con un superávit de depósitos en constante aumento, lleva a Danske Bank cambiará los términos de los tipos de interés para los depósitos estándar con efecto a partir del 1 de julio de 2021 tanto para clientes personales como comerciales", sostiene la nota del banco danés.

Mark Wraa-Hansen, director de la banca para clientes minoristas, explica que "hemos experimentado niveles de tipos de interés muy inusuales durante mucho tiempo y no hay perspectivas de que esto cambie. Al mismo tiempo, prevemos un aumento significativo de los depósitos, que en el entorno actual de tipos de interés resulta en un gasto considerable para el banco. Obviamente, esto no es sostenible para nosotros a largo plazo y, por lo tanto, estamos reduciendo el umbral para el cobro de intereses negativos sobre los depósitos".

Los tipos de interés negativos son inevitables para la banca de forma agregada. Si un banco logra evitarlos prestando más y reduciendo, por tanto, su nivel de reservas o liquidez, será otro banco el que pague los intereses negativos. El crédito concedido para comprar comprar un coche, por ejemplo, se convierte en el ingreso/depósito de otro banco, que será la entidad con la que trabaje el concesionario a la persona que ha vendido el coche. La banca busca de forma disimulada y no tan disimulada repeler parte de los depósitos en un intento por reducir su exceso de liquidez (la liquidez que va más allá de las reservas obligatorias).

El Gobierno advierte a los bancos

Esta forma de actuar de la banca en Dinamarca no está carente de polémica. El Gobierno socialdemócrata danés ha anunciado este martes que convocará a los principales bancos del país para debatir cómo acabar con la práctica "avariciosa" de fijar intereses negativos a los clientes por sus cuentas.

"Esto tiene que parar ya. Hemos alcanzado el límite. Simplemente es demasiado avaricioso que los bancos sigan obteniendo grandes beneficios pero continúen imponiendo tasas negativas a más y más daneses", ha asegurado este martes el ministro de Industria y Comercio, Simon Kollerup.

Kollerup ha convocado a Finans Danmark, la asociación que agrupa a las entidades del país, a una reunión sobre el tema para escuchar su respuesta a cómo parar esa "espiral" que no "conviene a los clientes de bancos daneses".