Brookfield trocea la venta de sus termosolares en España para sacar más valor

El fondo canadiense Brookfield planea trocear la venta de su negocio termosolar en España con el objetivo de maximizar su valor. Según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista, la transacción contemplaba inicialmente la venta de las siete instalaciones que tiene en España, que suman una potencia conjunta de 350MW. El valor de las plantas ascendía a 400 millones, según las mismas fuentes, cantidad a la que habría que sumar los 1.400 millones de deuda, lo que elevaría el valor de la transacción a unos 1.800 millones.

Este proceso, que arrancó el pasado año de la mano de Bank of America y Santander, estaba en una fase muy avanzada con el fondo español Q-Energy, que participa en consorcio junto a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Sin embargo, este inversor no tenía tanto interés por la tecnología termosolar, lo que unido al alto precio de la transacción ha hecho que la operación se encuentre en un punto muerto, según las mismas fuentes. No obstante, la idea es que Q-Energy se quede con alguna de las instalaciones que vende Brookfield. En un primer momento, la transacción incluía las siete instalaciones termosolares que tiene en España, ubicadas entre Badajoz y Ciudad Real, como adelantó este diario. Fuera del perímetro de la transacción quedaba todo el negocio eólico que Saeta Yield tiene en España, Portugal y Uruguay.

La venta a Q-Energy se encuentra en punto muerto tras la retirada de CDPQ

Q-Energy ha sido uno de los inversores más activos adquiriendo activos termosolares a conocidas compañías españolas como Ence, a quien compró su planta de Torrellano (Ciudad Real) de 50 MW; Sener y Masdar, que le vendieron la central de Torresol, de 120 MW; o TSK, a quien compró la termosolar La Africana (con capacidad para 50 MW) el pasado verano. De esta forma, la gestora española ha crecido mucho en este negocio, plantando cara a otros inversores especializados en el sector, como el británico ContourGlobal o Cubico, que también han realizado conocidas adquisiciones en el país.

Las mismas fuentes apuntan a que Cubico podía ser uno de los grandes interesados en comprar el resto de las instalaciones de Brookfield, pero por el momento no han mostrado gran interés por tener demasiado reciente la adquisición de T-Solar, el antiguo negocio de generación solar de Isolux, que estaba en manos de I Squared Capital y que tienen que empezar a integrar en su plataforma renovable, que suma más de 500 MW en España y unos 250 MW en Italia.

Heredadas de Saeta Yield

Cabe recordar que el fondo canadiense adquirió estas instalaciones termosolares que ahora tiene a la venta como resultado de la OPA que lanzó en febrero del año 2018 por el 100% de Saeta Yield, el negocio de renovables que compartía ACS junto al fondo estadounidense GIP. La operación fue articulada a través de su vehículo Terra Form, donde se integraron estos activos. Saeta cotizaba en bolsa desde el año 2015, cuando la constructora presidida por Florentino Pérez colocó el 51% en el parqué al tiempo que vendía el 24% a GIP para ampliar su alianza. Brookfield desembolsó por todo el negocio de Saeta Yield en torno a 1.200 millones de euros. En aquel momento, la filial de renovables de ACS y GIP contaba con 1.028 MW en activos verdes, que amplió el pasado año tras comprar otras dos plantas termosolares al estadounidense NextEra Energy de 50MW cada una.

Este proceso llega en un momento en el que el apetito de los inversores por las renovables españolas se encuentra en máximos históricos, al calor de una regulación que las favorece y con un Gobierno que se posiciona como firme defensor de la descarbonización de la economía. A esto se añade que es uno de los sectores que se han mostrado resilientes en la pandemia. Por eso, no es de extrañar que no sólo los fondos enfocados infraestructuras estén ganando peso en el sector, sino que cada vez es más frecuente que energéticas tradicionales participen en estos procesos para crecer en renovables.