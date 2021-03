Vender coches, la última estrategia de Lidl en la guerra de los supermercados: cuándo llegará a España

La guerra que las diferentes cadenas de supermercados han abierto, desde el inicio de la pandemia, ha llevado a las compañías a sacar todo tipo de productos innovadores y bajo el mejor precio posible. Sin embargo, en los últimos días Lidl ha dado el giro más agresivo que se conoce y ya vende hasta coches. De momento solo en Alemania, con Kia y Renault, y en formato leasing, no sería de extrañar que en unos años el último 4x4 vaya en la misma cesta que la barra de pan o una lata de conservas.

Los supermercados han dado el salto definitivo al concepto de vender "de todo". De la mano de Lidl, la cadena alemana ha vuelto a ofrecer coches, ya lo hizo en 2019, en su catálogo de productos. De momento solo en la propia Alemania, desde donde la compañía prueba y amplía todas sus ofertas, la venta de vehículos de cuatro ruedas también lleva el sello del bajo coste y la mejor calidad posible.

Lidl ha vuelto a esta agresiva campaña, ya la hizo en 2019 con Fiat, de la mano de Renault y Kia

Una venta que ya ha comenzado en formato leasing. Es decir, en un alquiler con derecho a compra, Lidl oferta hasta tres vehículos por tan solo 100 euros al mes. En periodos de 24, 36 o 48 meses, la cadena alemana ha puesto en su catálogo el Kia Stonic, el Renault Clio y el Renault Twingo.

Tres coches de prestaciones similares, básicas, y muy cómodos para la conducción en ciudad. Partiendo desde el Twingo, el más barato de los tres, y hasta llegar al Stonic, que sale por unos 135 euros al mes, el contrato deriva en que una vez que se cumpla el periodo máximo de alquiler, la cadena alemana rebaja el precio en la venta al consumidor.

¿Cuándo llegará a España?

De momento solo mediante la propia web alemana de la compañía, con una demanda que ya ha superado la oferta, Lidl está pensando llevar la estrategia hacia Francia donde tiene otro de sus más importantes mercados.

No así en España, lugar que pese a suponer un importante negocio de ventas, aún no se contempla por la compañía tal y como informa La Vanguardia. Tampoco tienen noticias al respecto Kia o Renault, las dos empresas que se han aliado para esta estrategia aunque no sería de extrañar que de continuar con el éxito que están teniendo, en los próximos años haya un movimiento similar en los supermercados españoles.